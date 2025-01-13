Компактний і бюджетний: смартпроєктор Xiaomi L1 перетворить будинок на кінотеатр (фото)

Smart Projector L1 підтримує роздільну здатність 1080p HD і здатний проєктувати зображення розміром від 40 до 120 дюймів.

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Компанія Xiaomi представила невеликий інтелектуальний проєктор Smart Projector L1, який, як стверджується, може перетворити будь-яку кімнату на домашній кінотеатр. Про це пише портал Gizmochina.

Новий проєктор Xiaomi підтримує роздільну здатність 1080p HD і відтворення відео 4K. Завдяки яскравості 200 люмен ISO і проєкційному відношенню 1,2:1 він може проектувати зображення розміром від 40 до 120 дюймів.

Смарт-проектор Xiaomi L1 Фото: Xiaomi

Smart Projector L1 оснащений процесором MT9630, 2 ГБ оперативної пам'яті та 16 ГБ пам'яті для плавної роботи. Він містить сертифіковані Dolby Audio подвійні динаміки для чистого звуку. Є можливості підключення через Wi-Fi, Bluetooth 5.0, HDMI і USB.

Смарт-проектор Xiaomi L1 Фото: Xiaomi

Проєктор отримав низку інтелектуальних функцій, а саме автофокус для чітких зображень, запобігання перешкодам на основі штучного інтелекту (ШІ) та автоматичне вирівнювання екрана для простого налаштування.

Смарт-проектор Xiaomi L1 Фото: Xiaomi

"Повністю герметичний оптичний механізм оснащений оптичною лінзою високої чіткості з чудовою світлопроникністю, що дає змогу проєктувати чіткіші зображення з високою точністю передачі кольору, відтворюючи справжню художню красу фільмів", — стверджує Xiaomi.

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Smart Projector L1 є відносно компактним і легким, завдяки чому його легко переміщати і вписувати в простір. На офіційному сайті Xiaomi в Україні цей проєктор коштує 11 999 гривень.

Нагадаємо, компанія Aurzen представила на виставці CES 2025 компактний портативний проєктор Aurzen Zip, який складається втричі.

Зі свого боку компанія Dongying представила смартпроєктор A3, який може передавати зображення на стіну або стелю, слугувати мінідисплеєм для роботи або ігор і навіть приліжковим годинником.