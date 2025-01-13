Поміщається в кишеню: представлено розкладний HD мініпроєктор Aurzen Zip (відео)

Мініатюрний проектор Aurzen Zip може транслювати відео зі смартфона або таких пристроїв, як Nintendo Switch або Apple TV.

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Компанія Aurzen представила на виставці CES 2025 компактний портативний проєктор Aurzen Zip, який складається втричі. Про це пише портал Pocket-lint.

Проектор Aurzen Zip

Як зазначають у виданні, Aurzen Zip настільки малий, що його можна носити в кишені. Виробник позиціонує дану модель як "перший у світі ультрапортативний проектор з потрійним складанням".

Проектор Aurzen Zip Фото: Aurzen

Повідомляється, що проєктор оснащений найменшим у світі мікрочипом цифрової обробки світла (DLP), який дає змогу йому проєктувати зображення 720p з мінімальним розміром 20 дюймів і максимальним 80 дюймів. Заявлена яскравість — 100 ANSI люменів.

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Aurzen Zip отримав акумулятор ємністю 5000 мАг, здатний відтворювати відео протягом півтори години. Він підтримує зарядку USB Type-C потужністю 24 Вт. Проектор може транслювати контент зі смартфона або таких пристроїв як Nintendo Switch або Apple TV.

Розкладна конструкція з трьох частин дає змогу легко встановити проектор у будь-якому місці. Крім того, пристрій має магнітну основу для підвищеної маневреності. Дата випуску і ціна Aurzen Zip поки не розголошуються.

Проектор Aurzen Zip Фото: Aurzen

Нагадаємо, компанія Hisense анонсувала на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі проєктор L9Q з потрійним лазерним процесором, високою яскравістю, точністю передачі кольору і контрастністю, а також екранами ALR розміром до 150 дюймів.

Зі свого боку компанія Dongying представила незвичайний смарт-проектор A3, який може передавати зображення на стіну або стелю, служити міні-дисплеєм для роботи або ігор і навіть приліжковим годинником.