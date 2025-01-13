Помещается в карман: представлен раскладной HD мини-проектор Aurzen Zip (видео)

Миниатюрный проектор Aurzen Zip может транслировать видео со смартфона или таких устройств как Nintendo Switch или Apple TV.

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Компания Aurzen представила на выставке CES 2025 компактный портативный проектор Aurzen Zip, который складывается втрое. Об этом пишет портал Pocket-lint.

Проектор Aurzen Zip

Как отмечают в издании, Aurzen Zip настолько мал, что его можно носить в кармане. Производитель позиционирует данную модель как "первый в мире ультрапортативный проектор с тройным складыванием".

Проектор Aurzen Zip Фото: Aurzen

Сообщается, что проектор оснащен самым маленьким в мире микрочипом цифровой обработки света (DLP), который позволяет ему проецировать изображения 720p с минимальным размером 20 дюймов и максимальным 80 дюймов. Заявленная яркость – 100 ANSI люменов.

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Aurzen Zip получил аккумулятор емкостью 5000 мАч, способный воспроизводить видео в течение полутора часов. Он поддерживает зарядку USB Type-C мощностью 24 Вт. Проектор может транслировать контент со смартфона или таких устройств как Nintendo Switch или Apple TV.

Раскладная конструкция из трех частей позволяет легко установить проектор в любом месте. Кроме того, устройство имеет магнитное основание для повышенной маневренности. Дата выпуска и цена Aurzen Zip пока не разглашаются.

Проектор Aurzen Zip Фото: Aurzen

Напомним, компания Hisense анонсировала на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе проектор L9Q с тройным лазерным процессором, высокой яркостью, точностью цветопередачи и контрастностью, а также экранами ALR размером до 150 дюймов.

В свою очередь компания Dongying представила необычный смарт-проектор A3, который может передавать изображение на стену или потолок, служить мини-дисплеем для работы или игр и даже прикроватными часами.