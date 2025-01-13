Компактный и бюджетный: смарт-проектор Xiaomi L1 превратит дом в кинотеатр (фото)

Smart Projector L1 поддерживает разрешение 1080p HD и способен проецировать изображение размером от 40 до 120 дюймов.

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Компания Xiaomi представила небольшой интеллектуальный проектор Smart Projector L1, который, как утверждается, может превратить любую комнату в домашний кинотеатр. Об этом пишет портал Gizmochina.

Новый проектор Xiaomi поддерживает разрешение 1080p HD и воспроизведение видео 4K. Благодаря яркости 200 люмен ISO и проекционному отношению 1,2:1 он может проецировать изображение размером от 40 до 120 дюймов.

Смарт-проектор Xiaomi L1 Фото: Xiaomi

Smart Projector L1 оснащен процессором MT9630, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти для плавной работы. Он включает в себя сертифицированные Dolby Audio двойные динамики для чистого звука. Есть возможности подключения через Wi-Fi, Bluetooth 5.0, HDMI и USB.

Смарт-проектор Xiaomi L1 Фото: Xiaomi

Проектор получил ряд интеллектуальных функций, а именно автофокус для четких изображений, предотвращение препятствий на основе искусственного интеллекта (ИИ) и автоматическое выравнивание экрана для простой настройки.

Смарт-проектор Xiaomi L1 Фото: Xiaomi

"Полностью герметичный оптический механизм оснащен оптической линзой высокой четкости с превосходной светопропускаемостью, что позволяет проецировать более четкие изображения с высокой точностью цветопередачи, воспроизводя истинную художественную красоту фильмов", — утверждает Xiaomi.

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Smart Projector L1 является относительно компактным и легким, благодаря чему его легко перемещать и вписывать в пространство. На официальном сайте Xiaomi в Украине данный проектор стоит 11 999 гривен.

Напомним, компания Aurzen представила на выставке CES 2025 компактный портативный проектор Aurzen Zip, который складывается втрое.

В свою очередь компания Dongying представила смарт-проектор A3, который может передавать изображение на стену или потолок, служить мини-дисплеем для работы или игр и даже прикроватными часами.