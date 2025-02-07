Як телевізор: представлено проектор, який спокійно працює при денному світлі (фото)

BenQ LH750 може проектувати зображення з діагоналлю від 60 до 200 дюймів з відстані від 154 до 513 см від стіни.

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Компанія BenQ скоро випустить новий світлодіодний проектор LH750. Він має роздільну здатність 1920 x 1080 пікселів (Full HD), максимальну яскравість 5000 ANSI-люмен і охоплює 98% колірного спектра, пише prad.de.

Згідно з технічними характеристиками, пристрій обіцяє 30-бітну глибину кольору, затримку введення 33,6 мс (за Full HD і 60 Гц), коефіцієнт контрастності 500 000:1 і термін служби джерела світла 20 000 год у звичайному режимі або 30 000 год (в економічному режимі).

У набір функцій також входить підтримка 3D і HDR-HLG, пульт дистанційного керування з батарейками, 1,62-кратний зум, 20-ватний динамік, а також корекція вертикальних і горизонтальних трапецеїдальних спотворень. За бажання користувачі зможуть легко закріпити проектор на стелі за допомогою додаткового кронштейна. Варіанти підключення включають HDMI 2.0b, RJ-45, RS232 і USB-A 2.0. За необхідності функціональність WLAN можна модернізувати окремо за 49 євро за допомогою ключа EZC-5201BS.

Проектор BenQ LH750 Фото: BenQ

Модель BenQ LH750 важить 5,5 кг, може проєктувати зображення з діагоналлю від 60 до 200 дюймів з відстані від 154 до 513 см від стіни, має типову споживану потужність 360 Вт в мережі 110 В і робочий шум у 29 дБ.

Виробник планує випустити пристрій на європейський ринок 25 лютого 2025 року і назвав рекомендовану роздрібну ціну в 1399 євро. Віддалене обслуговування пристрою можливе через системи управління BenQ DMS Local або AMX чи PJLink.

Технічні характеристики BenQ LH750:

Технологія проектування: DLP

Роздільна здатність: 1920 x 1080 пікселів (Full HD)

Частота оновлення: 120 Гц

Глибина кольору: 30 біт

Джерело світла: 4 світлодіоди

Яскравість: 5000 ANSI-люмен

Коефіцієнт контрастності: 500 000:1

Робочий рівень гучності: 29 дБ

Споживана потужність: 360 Вт (у мережі 110 В)

Відстань проекції: від 154 до 513 см

Розмір проекції: від 60 до 200 дюймів

Корекція трапецеїдальних спотворень: є, по горизонталі та вертикалі

Зсув лінз: немає

Підтримка 3D: є

Підтримка HDR: HDR з HLG

Інтерфейси: HDMI 2.0b, RJ-45, RS232, USB-A 2.0, опціонально WLAN

Внутрішній динамік: є, потужність 20 Вт

Сумісність: з AMX і PJLink.

Раніше ми повідомляли про те, що представлений лазерний 4K-проектор з обертовим об'єктивом. Лазерний проектор FP-ZUH6000 може відображати зображення на стінах, екранах, стелях і підлогах, не змінюючи положення корпусу.