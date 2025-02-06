Краще за телевізор: представлено лазерний 4K-проектор з обертовим об'єктивом (фото)

Лазерний проектор FP-ZUH6000 може відображати зображення на стінах, екранах, стелях і підлогах, не змінюючи положення корпусу.

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Компанія Fujifilm анонсувала ультракороткофокусний 4K-проектор FP-ZUH6000, оснащений єдиним у галузі двовісним обертовим об'єктивом, який складається. Про це йдеться в прес-релізі на офіційному сайті виробника.

Як зазначає виробник, сьогодні проектори дедалі частіше використовуються в дизайні комерційних приміщеннях, художніх галерей, музеїв та інших місць. Зокрема, є запит на об'єднання кількох проєкторів в одному просторі для проєктування зображень на 360 градусів.

FP-ZUH6000 отримав функцію зсуву об'єктива Фото: Fujifilm

Дивлячись на це, у 2019 році Fujifilm випустила серію проєкторів Z, які першими у світі отримали двовісні обертові об'єктиви. Ці проєктори здатні проєктувати зображення в різних напрямках і з дуже близьких відстаней, що дає змогу створювати великі візуальні ефекти, які захоплюють, у різних місцях. Наприклад, модель FP-Z5000 використовується в імерсивному природному просторі "Uralaa Park Urahoro" в Японії.

Нещодавно розроблений FP-ZUH6000 є першим проектором у серії Z, що підтримує високу 4K-чіткість завдяки новітньому чипу DLP, встановленому в блоці обробки зображень. Випуск FP-ZUH6000 заплановано на літо 2025 року. Модель буде представлена в чорному і білому кольорах.

FP-ZUH6000 у чорному кольорі Фото: Fujifilm FP-ZUH6000 у білому кольорі Фото: Fujifilm

Проектор забезпечує передачу кольору, приблизно в 1,5 раза кращу, ніж у поточної моделі (FP-Z6000), а новітнє лазерне джерело світла обіцяє яскравість 6000 лм. Модель важить всього 17,5 кг при габаритах 486х496х175 мм.

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Проектор також отримав передову функцію зсуву об'єктива: 82% по вертикалі та 35% по горизонталі. Це дає змогу переміщати зображення, не змінюючи положення самого проектора.

"Завдяки можливості проектування в різних напрямках без зміни положення основного блоку користувачі можуть без зусиль відображати зображення на стінах, екранах, стелях і підлогах", — зазначили в Fujifilm.

Обертовий об'єктив FP-ZUH6000, що обертається Фото: Fujifilm Обертовий об'єктив FP-ZUH6000, що обертається Фото: Fujifilm

Нагадаємо, компанія Valerion представила на виставці CES 2025 лазерний проєктор VisionMaster Max зі змінним зовнішнім об'єктивом.

Зі свого боку компанія Yaber представила бюджетний ультракороткофокусний проектор K300s.