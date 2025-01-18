Перетворить кімнату на кінотеатр: представлено лазерний проектор VisionMaster Max (відео)

Особливістю VisionMaster Max є змінний зовнішній об'єктив, яким зазвичай можуть похвалитися проектори професійного рівня.

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Компанія Valerion представила на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі лазерний проєктор VisionMaster Max зі змінним зовнішнім об'єктивом. Про це пише портал New Atlas.

Презентація VisionMaster Max на CES 2025

У Valerion називають зовнішній змінний об'єктив VisionMaster Max "справжнім проривом". Проектори професійного рівня часто мають змінні об'єктиви, проте не споживчі моделі.

"Це запатентоване, перше у своєму роді рішення збільшує проекційну відстань і додає чудову гнучкість налаштування, даючи змогу користувачам налаштовувати свій домашній кінотеатр, як ніколи раніше", — ідеться в прес-релізі компанії.

Лазерний проектор VisionMaster Max

Проєкційний рушій VisionMaster Max видає зображення 4K розміром від 40 до 300 дюймів за діагоналлю, а джерело світла RGB з трьома лазерами, як повідомляється, здатне видавати 3000 люмен ISO і забезпечує покриття 110% колірної гами BT.2020.

За словами виробника, проектор використовує ШІ для підвищення якості HD-зображення до 4K, а також оснащений функцією, яка "переносить стандарт зображення IMAX прямо до вас додому". Заявлена контрастність становить 15 000:1, а технологія Dynamic IRIS, як повідомляється, забезпечує "глибший чорний колір і чіткіші деталі, незалежно від умов освітлення".

Лазерний проектор VisionMaster Max

VisionMaster Max отримав пару 12-ватних динаміків з підтримкою Dolby Audio, DTS:X і DTS Virtual:X. Серед інших характеристик — підтримка Wi-Fi 6e і Bluetooth 5.2, наявність трьох портів HDMI (один з eARC), Ethernet LAN і входів USB.

На сьогодні стандартний трилазерний 4K-проектор Valerion VisionMaster Max продається за ціною 3999 доларів США. Змінні об'єктиви поки в продаж не надійшли.

Лазерний проектор VisionMaster Max Фото: Valerion

Нагадаємо, компанія Xiaomi представила невеликий інтелектуальний проектор Smart Projector L1, який підтримує роздільну здатність 1080p HD і відтворення відео 4K.

Також повідомлялося, що компанія Hisense анонсувала 4К проектор L9Q з потрійним лазерним процесором, високою яскравістю, точністю передачі кольору і контрастністю.