Превратит комнату в кинотеатр: представлен лазерный проектор VisionMaster Max (видео)

Особенностью VisionMaster Max является сменный внешний объектив, которым обычно могут похвастаться проекторы профессионального уровня.

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Компания Valerion представила на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе лазерный проектор VisionMaster Max со сменным внешним объективом. Об этом пишет портал New Atlas.

Презентация VisionMaster Max на CES 2025

В Valerion называют внешний сменный объектив VisionMaster Max "настоящим прорывом". Проекторы профессионального уровня часто имеют сменные объективы, однако не потребительские модели.

"Это запатентованное, первое в своем роде решение увеличивает проекционное расстояние и добавляет замечательную гибкость настройки, позволяя пользователям настраивать свой домашний кинотеатр, как никогда раньше", — говорится в пресс-релизе компании.

Лазерный проектор VisionMaster Max

Проекционный движок VisionMaster Max выдает изображения 4K размером от 40 до 300 дюймов по диагонали, а источник света RGB с тремя лазерами, как сообщается, способен выдавать 3000 люмен ISO и обеспечивает покрытие 110% цветовой гаммы BT.2020.

По словам производителя, проектор использует ИИ для повышения качества HD-изображения до 4K, а также оснащен функцией, которая "переносит стандарт изображения IMAX прямо к вам домой". Заявленная контрастность составляет 15 000:1, а технология Dynamic IRIS, как сообщается, обеспечивает "более глубокий черный цвет и более четкие детали, независимо от условий освещения".

Лазерный проектор VisionMaster Max

VisionMaster Max получил пару 12-ваттных динамиков с поддержкой Dolby Audio, DTS:X и DTS Virtual:X. Среди остальных характеристик – поддержка Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2, наличие трех портов HDMI (один с eARC), Ethernet LAN и входов USB.

На сегодняшний день стандартный трехлазерный 4K-проектор Valerion VisionMaster Max продается по цене 3999 долларов США. Сменные объективы пока в продажу не поступили.

Лазерный проектор VisionMaster Max Фото: Valerion

Напомним, компания Xiaomi представила небольшой интеллектуальный проектор Smart Projector L1, который поддерживает разрешение 1080p HD и воспроизведение видео 4K.

Также сообщалось, что компания Hisense анонсировала 4К проектор L9Q с тройным лазерным процессором, высокой яркостью, точностью цветопередачи и контрастностью.