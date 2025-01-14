Альтернатива телевизору: представлен бюджетный лазерный проектор Yaber K300s (видео)

UST-проектор K300s может превратить даже самые маленькие помещения в персональный кинотеатр, утверждает производитель.

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Компания Yaber представила новый ультракороткофокусный (UST) проектор K300s. Об этом пишет портал New Atlas.

Лазерный проектор Yaber K300s

Как отмечают в издании, UST-проекторы считаются альтернативой обычным телевизорам, однако подобное оборудование, как правило, очень дорого стоит. В свою очередь K300s является относительно бюджетным вариантом. Он продается по стартовой цене в 999,99 долларов.

Лазерный проектор Yaber K300s Фото: Yaber

Сообщается, что K300s получил источник света RGB с тремя лазерами, который выдает 1000 ANSI люменов яркости, и два динамика Dolby мощностью 15 Вт. Проектор поддерживает декодирование 4K, но его собственное разрешение составляет 1920 x 1080 пикселей. Аппарат также обеспечивает контрастность 1 500:1 и охватывает 150 % NTSC.

Лазерный проектор Yaber K300s Фото: Yaber

"Благодаря сверхкороткому проекционному отношению 0,18:1±2% проектор K300s превращает даже самые маленькие помещения в персональный кинотеатр, проецируя изображение с огромного 100-дюймового экрана с расстояния всего 24,8 см", — говорится на официальном сайте Yaber.

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По данным производителя, встроенный датчик времени пролета и "усовершенствованные алгоритмы" обеспечивают быстрый автофокус и автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений. Кроме того, встроенная защита глаз приглушает лазерный свет при приближении человека.

K300s оснащен одним портом HDMI, а также USB, аудиовыходом и Ethernet LAN. Также может подключаться через Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

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