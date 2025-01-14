Альтернатива телевізору: представлено бюджетний лазерний проєктор Yaber K300s (відео)

UST-проєктор K300s може перетворити навіть найменші приміщення на персональний кінотеатр, стверджує виробник.

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Компанія Yaber представила новий ультракороткофокусний (UST) проєктор K300s. Про це пише портал New Atlas.

Лазерний проектор Yaber K300s

Як зазначають у виданні, UST-проєктори вважаються альтернативою звичайним телевізорам, однак подібне обладнання, як правило, дуже дорого коштує. Зокрема K300s є відносно бюджетним варіантом. Він продається за стартовою ціною в 999,99 доларів.

Лазерний проектор Yaber K300s Фото: Yaber

Повідомляється, що K300s отримав джерело світла RGB з трьома лазерами, яке видає 1000 ANSI люменів яскравості, і два динаміки Dolby потужністю 15 Вт. Проєктор підтримує декодування 4K, але його власна роздільна здатність становить 1920 x 1080 пікселів. Апарат також забезпечує контрастність 1 500:1 і охоплює 150 % NTSC.

Лазерний проектор Yaber K300s Фото: Yaber

"Завдяки надкороткому проєкційному відношенню 0,18:1±2% проєктор K300s перетворює навіть найменші приміщення на персональний кінотеатр, проєктуючи зображення з величезного 100-дюймового екрана з відстані лише 24,8 см", — йдеться на офіційному сайті Yaber.

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За даними виробника, вбудований датчик часу прольоту і "вдосконалені алгоритми" забезпечують швидкий автофокус і автоматичну корекцію трапецеїдальних спотворень. Крім того, вбудований захист очей приглушує лазерне світло при наближенні людини.

K300s оснащений одним портом HDMI, а також USB, аудіовиходом і Ethernet LAN. Також може підключатися через Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.1.

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