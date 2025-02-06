Лучше телевизора: представлен лазерный 4K-проектор с вращающимся объективом (фото)

Лазерный проектор FP-ZUH6000 может отображать изображения на стенах, экранах, потолках и полах, не меняя положения корпуса.

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Компания Fujifilm анонсировала ультракороткофокусный 4K-проектор FP-ZUH6000, оснащенный единственным в отрасли складывающимся двухосевым вращающимся объективом. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте производителя.

Как отмечает производитель сегодня проекторы все чаще используются в дизайне коммерческих помещениях, художественных галерей, музеев и других мест. В частности, есть запрос на объединение нескольких проекторов в одном пространстве для проецирования изображений на 360 градусов.

FP-ZUH6000 получил функцию сдвига объектива Фото: Fujifilm

Взирая на это, в 2019 году Fujifilm выпустила серию проекторов Z, которые первыми в мире получили двухосевые вращающиеся объективы. Эти проекторы способны проецировать изображения в разных направлениях и с очень близких расстояний, что позволяет создавать большие, захватывающие визуальные эффекты в разных местах. К примеру, модель FP-Z5000 используется в иммерсивном природном пространстве "Uralaa Park Urahoro" в Японии.

Недавно разработанный FP-ZUH6000 является первым проектором в серии Z, поддерживающим высокую 4K-четкость благодаря новейшему чипу DLP, установленному в блоке обработки изображений. Выпуск FP-ZUH6000 запланирован на лето 2025 года. Модель будет представлена в черном и белом цветах.

FP-ZUH6000 в черном цвете Фото: Fujifilm FP-ZUH6000 в белом цвете Фото: Fujifilm

Проектор обеспечивает цветопередачу, примерно в 1,5 раза лучше, чем у текущей модели (FP-Z6000), а новейший лазерный источник света обещает яркость 6000 лм. Модель весит всего 17,5 кг при габаритах 486х496х175 мм.

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Проектор также получил передовую функцию сдвига объектива: 82% по вертикали и 35% по горизонтали. Это позволяет перемещать изображение, не меняя положение самого проектора.

"Благодаря возможности проецирования в различных направлениях без изменения положения основного блока пользователи могут без усилий отображать изображения на стенах, экранах, потолках и полах", — отметили в Fujifilm.

Вращающийся объектив FP-ZUH6000 Фото: Fujifilm Вращающийся объектив FP-ZUH6000 Фото: Fujifilm

Напомним, компания Valerion представила на выставке CES 2025 лазерный проектор VisionMaster Max со сменным внешним объективом.

В свою очередь компания Yaber представила бюджетный ультракороткофокусный проектор K300s.