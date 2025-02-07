Как телевизор: представлен проектор, который спокойно работает при дневном свете (фото)

BenQ LH750 может проецировать изображение с диагональю от 60 до 200 дюймов с расстояния от 154 до 513 см от стены.

Related video

Компания BenQ скоро выпустит новый светодиодный проектор LH750. Он имеет разрешение 1920 x 1080 пикселей (Full HD), максимальную яркость 5000 ANSI-люмен и охватывает 98% цветового спектра, пишет prad.de.

Согласно техническим характеристикам, устройство обещает 30-битную глубину цвета, задержку ввода 33,6 мс (при Full HD и 60 Гц), коэффициент контрастности 500 000:1 и срок службы источника света 20 000 ч в обычном режиме или 30 000 ч (в экономичном режиме.

В набор функций также входит поддержка 3D и HDR-HLG, пульт дистанционного управления с батарейками, 1,62-кратный зум, 20-ваттный динамик, а также коррекция вертикальных и горизонтальных трапецеидальных искажений. При желании пользователи смогут легко закрепить проектор на потолке с помощью дополнительного кронштейна. Варианты подключения включают HDMI 2.0b, RJ-45, RS232 и USB-A 2.0. При необходимости функциональность WLAN можно модернизировать отдельно за 49 евро с помощью ключа EZC-5201BS.

Проектор BenQ LH750 Фото: BenQ

Модель BenQ LH750 весит 5,5 кг, может проецировать изображение с диагональю от 60 до 200 дюймов с расстояния от 154 до 513 см от стены, имеет типичную потребляемую мощность 360 Вт в сети 110 В и рабочий шум в 29 дБ.

Производитель планирует выпустить устройство на европейский рынок 25 февраля 2025 года и назвал рекомендуемую розничную цену в 1399 евро. Удаленное обслуживание устройства возможно через системы управления BenQ DMS Local или AMX или PJLink.

Технические характеристики BenQ LH750:

Технология проецирования: DLP

Разрешение: 1920 x 1080 пикселей (Full HD)

Частота обновления: 120 Гц

Глубина цвета: 30 бит

Источник света: 4 светодиода

Яркость: 5000 ANSI-люмен

Коэффициент контрастности: 500 000:1

Рабочий уровень громкости: 29 дБ

Потребляемая мощность: 360 Вт (в сети 110 В)

Расстояние проекции: от 154 до 513 см

Размер проекции: от 60 до 200 дюймов

Коррекция трапецеидальных искажений: есть, по горизонтали и вертикали

Сдвиг линз: нет

Поддержка 3D: есть

Поддержка HDR: HDR с HLG

Интерфейсы: HDMI 2.0b, RJ-45, RS232, USB-A 2.0, опционально WLAN

Внутренний динамик: есть, мощность 20 Вт

Совместимость: с AMX и PJLink.

Ранее мы сообщали о том, что представлен лазерный 4K-проектор с вращающимся объективом. Лазерный проектор FP-ZUH6000 может отображать изображения на стенах, экранах, потолках и полах, не меняя положения корпуса.