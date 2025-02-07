Как телевизор: представлен проектор, который спокойно работает при дневном свете (фото)
BenQ LH750 может проецировать изображение с диагональю от 60 до 200 дюймов с расстояния от 154 до 513 см от стены.
Компания BenQ скоро выпустит новый светодиодный проектор LH750. Он имеет разрешение 1920 x 1080 пикселей (Full HD), максимальную яркость 5000 ANSI-люмен и охватывает 98% цветового спектра, пишет prad.de.
Согласно техническим характеристикам, устройство обещает 30-битную глубину цвета, задержку ввода 33,6 мс (при Full HD и 60 Гц), коэффициент контрастности 500 000:1 и срок службы источника света 20 000 ч в обычном режиме или 30 000 ч (в экономичном режиме.
В набор функций также входит поддержка 3D и HDR-HLG, пульт дистанционного управления с батарейками, 1,62-кратный зум, 20-ваттный динамик, а также коррекция вертикальных и горизонтальных трапецеидальных искажений. При желании пользователи смогут легко закрепить проектор на потолке с помощью дополнительного кронштейна. Варианты подключения включают HDMI 2.0b, RJ-45, RS232 и USB-A 2.0. При необходимости функциональность WLAN можно модернизировать отдельно за 49 евро с помощью ключа EZC-5201BS.
Модель BenQ LH750 весит 5,5 кг, может проецировать изображение с диагональю от 60 до 200 дюймов с расстояния от 154 до 513 см от стены, имеет типичную потребляемую мощность 360 Вт в сети 110 В и рабочий шум в 29 дБ.
Производитель планирует выпустить устройство на европейский рынок 25 февраля 2025 года и назвал рекомендуемую розничную цену в 1399 евро. Удаленное обслуживание устройства возможно через системы управления BenQ DMS Local или AMX или PJLink.
Технические характеристики BenQ LH750:
- Технология проецирования: DLP
- Разрешение: 1920 x 1080 пикселей (Full HD)
- Частота обновления: 120 Гц
- Глубина цвета: 30 бит
- Источник света: 4 светодиода
- Яркость: 5000 ANSI-люмен
- Коэффициент контрастности: 500 000:1
- Рабочий уровень громкости: 29 дБ
- Потребляемая мощность: 360 Вт (в сети 110 В)
- Расстояние проекции: от 154 до 513 см
- Размер проекции: от 60 до 200 дюймов
- Коррекция трапецеидальных искажений: есть, по горизонтали и вертикали
- Сдвиг линз: нет
- Поддержка 3D: есть
- Поддержка HDR: HDR с HLG
- Интерфейсы: HDMI 2.0b, RJ-45, RS232, USB-A 2.0, опционально WLAN
- Внутренний динамик: есть, мощность 20 Вт
- Совместимость: с AMX и PJLink.
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