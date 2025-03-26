Гроші на вітер: названо найбільшу помилку під час використання проєкторів удома

Непомітні на перший погляд недоліки можуть значно знижувати розширення, контрастність, яскравість і якість передачі кольору.

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Домашні проєктори мають низку переваг перед телевізорами, але навіть близько не зможуть його замінити, якщо використовувати стіну замість екрана. Портал Digital Trends пояснив, чому це велика помилка.

Головна причина купити проєктор полягає в тому, що він може створювати зображення великого розміру. Але якщо виводити його на стіну — це не тільки даремно витрачені гроші, адже якість не відповідатиме витратам. До речі, раніше Фокус представив п'ять недорогих портативних проєкторів вартістю до 4500 грн.

Річ у тім, що фарба, шпалери або гіпсокартон мають рельєфну текстуру, навіть якщо стіна здається гладкою, на перший погляд. Щоб побачити нерівності, можна нанести фарбу для трафаретів. Текстура стіни впливає на якість і різкість зображення, візуально зменшуючи роздільну здатність. Те саме стосується і передачі кольору.

Якщо купити невеликий проєктор за кілька сотень доларів, призначений для максимальної портативності, то використовувати стіну замість екрана є сенс, але за наявності дорожчого пристрою його переваги зводяться нанівець.

Навіть старі або менш дорогі екрани з невеликими шорсткостями набагато випереджають будь-яку стіну. Проєкційні екрани розроблено так, щоб бути нейтральними і не впливати на колір проєктованого на них зображення, а також посилювати яскравість проєктованого зображення і покращувати контрастність залежно від матеріалу. Пофарбована стіна фізично на таке не здатна.

Це ще більш важливо для проєкторів з ультракоротким фокусом (UST), які найкраще працюють з екраном ALR (Ambient Light Rejecting або "відхилення розсіяного світла"). Він розроблений так, щоб відбивати світло, що проєктується на нього, знизу або зверху в бік очей глядача.

Проєктори забезпечують контрастність куди гіршу порівняно з іншими варіантами відображення, наприклад, телевізорами. На стіні, яка знижує яскравість або підвищує рівень чорного, навіть хороша модель з контрастністю 1000:1 буде виводити відео гірше. До того ж у більшості випадків показники, заявлені виробниками, сильно завищені.

Якщо категорично не хочеться вішати на сцену спеціальний екран, то є й інші альтернативи, які підвищать якість зображення. Наприклад, екран у рамці буде схожий на телевізор із настінним кріпленням, і його буде легко зняти.

Існують також висувні та знімні екрани, деякі опускаються і прибираються автоматично після натискання кнопки на пульті. Вони можуть кріпитися до стелі або стійки. Купівля екрана призводить до додаткових витрат, але водночас допомагає отримати набагато більше користі від самого проєктора.

Раніше писали, як правильно вибрати проєктор для дому. Є список характеристик, на які потрібно звернути увагу.