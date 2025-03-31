Пара випадково відірвала екран свого нового телевізора: яку помилку вона зробила

Подружжя з Іспанії зіпсувало новенький телевізор Samsung під час розпакування. Як виявилося, вони не одні помилилися, намагаючись зняти плівку.

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Дівчина-блогерка з ніком kumalashstudio поділилася своєю проблемою в ролику, опублікованому в TikTok.

Келсі та її чоловік купили в Іспанії телевізор Samsung, привезли його додому і почали розпаковувати. Вони подумали, що на екрані була невелика захисна плівка, яку потрібно зняти, але вона виявилася важливою частиною конструкції. Коли пластик відокремився, то за ним виявилася підсвічена панель, на якій не видно зображення і тексту.

Як виявилося, це була не захисна, а поляризаційна поверхня, що відповідає за перетворення однорідного білого світла на картинку. На жаль, пара усвідомила свою помилку, лише коли вже наполовину відокремила її від екрана.

Блогерка Келсі зняла поляризаційну плівку з телевізора Samsung

Деякі користувачі соцмережі поділилися, що так само зіпсували телевізор через незнання. Багато хто обурився: чому важливу частину екрана виявилося так легко відірвати? Один автор навіть підказав несподіваний лайфхак: замість поляризаційної плівки можна використовувати окуляри — тоді зображення має бути видно.

Пізніше Келсі поділилася, що Samsung пішла їм із чоловіком назустріч і замінила телевізор. За словами блогерки, компанія поставилася до події спокійно. Ймовірно, це справді не перший випадок у їхній практиці.

На офіційному YouTube-каналі розміщено повчальний ролик про те, як відрізнити тимчасову захисну плівку від постійної поляризаційної. Насамперед потрібно пошукати штрихкод на панелі — він наноситься на захисну плівку. Якщо штрих-коду немає, значить тимчасову плівку вже зняли раніше. Важливий момент: у куточку поляризаційної плівки можна помітити невелику світлу пляму, яку можна сприйняти за повітряну бульбашку, що залишається для зняття плівки. Насправді це мітка, яка використовується на виробництві.

Раніше експерт назвав найгірший тип телевізорів і чому не варто їх купувати. Моделі з бічним підсвічуванням сильно поступаються іншим за низкою характеристик.

Називали також найбільшу помилку під час використання проекторів удома. Багато хто думає, що замість екрана підійде звичайна стіна, але це не зовсім так.