Мама оставила телефон без присмотра: через несколько месяцев она узнала, что сделали дети

Али Джордж из Глостершира, Великобритания, клянется больше никогда не оставлять свой телефон без присмотра после того, как детская шутка привела к неприятной ситуации. Женщина долгое время присылала письма с забавной подписью.

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Об этом она рассказала на своей странице TikTok.

Мама обнаружила, что в течение нескольких месяцев подписывала все свои электронные письма неприличным прозвищем, которое, вероятно, изменила ее 10-летняя дочь. Женщина заметила проблему только тогда, когда ее Apple Watch начал обращаться к ней с оскорблениями.

Письма в школу

Сначала британка восприняла это как пустяк, но вскоре выяснила, что все электронные письма, включая сообщения в школу, где учатся ее дети, отправлялись с бессмысленным именем.

"Я была абсолютно шокирована, когда поняла, что отправляла письма в школу с такого электронного адреса. Думаю, это сделала моя старшая дочь, которой 10 лет. А мой сын говорит, что почта была такой уже несколько месяцев", — рассказала Джордж.

Хотя признание от виновницы пока не поступило, женщина предполагает: "Дочь, видимо, сделала это, когда я была в душе и оставила телефон без присмотра. Понятия не имею, как она узнала, как это сделать. Возможно, ей помог мой старший сын, которому 17 лет, хотя он ничего об этом не признает".

Исправление ситуации

Сейчас мама активно занялась налаживанием ситуации: "Я отправила в школу письмо с извинениями. К счастью, они сказали, что считают это забавным. Также пришлось просить сына помочь мне снова изменить настройки".

Несмотря на неловкость ситуации, британка пытается воспринимать все с юмором и даже опубликовала видео об этом случае на своей странице TikTok, которое уже просмотрели более 250 тысяч раз.

"Судя по комментариям, многие люди сталкивались с тем, что их электронные адреса или имена в WhatsApp меняли без их ведома. Видно, это распространенное явление", — добавляет женщина.

Этот опыт привел ее к единственному выводу: "Я больше никогда не буду оставлять свой телефон без присмотра".

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