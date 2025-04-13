Мама залишила телефон без нагляду: через кілька місяців вона дізналася, що зробили діти

Алі Джордж із Глостерширу, Велика Британія, присягається більше ніколи не залишати свій телефон без нагляду після того, як дитячий жарт призвів до неприємної ситуації. Жінка довгий час надсилала листи з кумедним підписом.

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Про це вона розповіла на своїй сторінці TikTok.

Мама виявила, що протягом кількох місяців підписувала всі свої електронні листи непристойним прізвиськом, яке, ймовірно, змінила її 10-річна донька. Жінка помітила проблему лише тоді, коли її Apple Watch почав звертатися до неї з образами.

Листи у школу

Спочатку британка сприйняла це як дрібницю, але невдовзі з'ясувала, що всі електронні листи, включно з повідомленнями до школи, де навчаються її діти, надсилалися з безглуздим іменем.

"Я була абсолютно шокована, коли зрозуміла, що надсилала листи до школи з такої електронної адреси. Думаю, це зробила моя старша донька, якій 10 років. А мій син каже, що пошта була такою вже кілька місяців", — розповіла Джордж.

Хоча зізнання від винуватиці поки не надійшло, жінка припускає: "Донька, мабуть, зробила це, коли я була в душі й залишила телефон без нагляду. Поняття не маю, як вона дізналася, як це зробити. Можливо, їй допоміг мій старший син, якому 17 років, хоча він нічого про це не визнає".

Виправлення ситуації

Зараз мама активно зайнялася налагодженням ситуації: "Я надіслала до школи лист із вибаченнями. На щастя, вони сказали, що вважають це кумедним. Також довелося просити сина допомогти мені знову змінити налаштування".

Попри незручність ситуації, британка намагається сприймати все з гумором і навіть опублікувала відео про цей випадок на своїй сторінці TikTok, яке вже переглянули понад 250 тисяч разів.

"Судячи з коментарів, багато людей стикалися з тим, що їхні електронні адреси чи імена в WhatsApp змінювали без їхнього відома. Видно, це поширене явище", — додає жінка.

Цей досвід привів її до єдиного висновку: "Я більше ніколи не залишатиму свій телефон без нагляду".

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