Жінка загубила вночі телефон, а потім знайшла його з дуже цікавим відео

Несподіване відео, знайдене у загубленому телефоні, викликало справжній фурор серед інтернет-користувачів.

Related video

Британка Кіа Еббі розповіла зворушливу історію, яка розпочалася з неприємної ситуації, однак перетворилася на початок потенційних романтичних стосунків. Про деталі того випадку жінка розкрила у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та інших реакцій.

У січні Кіа гуляла пізно ввечері й десь загубила свій мобільний телефон. На щастя, незнайомець, який знайшов пристрій, вирішив не просто повернути його, а й залишити кумедне відеопослання для власниці. Коли Еббі отримала свій телефон назад, то переглянула цей запис і була вражена.

Послання від незнайомця

Незнайомець розповів, що знайшов телефон і вже зв'язався з її мамою, щоб повідомити про знахідку. Він навіть запропонував особисто доставити загублений пристрій додому. Втім, найцікавіше було попереду. Наприкінці запису парубок вирішив скористатися моментом і попросив про "маленьку послугу": запропонував Кіа написати йому повідомлення, якщо та незаміжня, і залишив свій номер телефону.

Позиція глядачів

Це відео миттєво стало вірусним, зібравши понад 793 тисячі переглядів і 65 тисяч вподобайок. Користувачі TikTok пишуть, що це сюжет про Ромео і Джульєтту у 2025 році, і сподіваються, що це стане початком справжньої історії кохання.

"Молюся, щоб алгоритм повернув мене до цього оновлення", — зазначив один з користувачів платформи;

Інший додав: "Це насправді так мило! І сміливо з його боку! Сподіваюся, ви зустрінетеся";

"Ви зустрічалися з ним? Люди мають це знати", — жартома написав наступний.

Тепер глядачі з нетерпінням чекають оновлення, аби дізнатися, чим закінчилась ця дивовижна історія.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про британку Кей Вокер, яка, відвідавши секонд-хенд Emmaus Mossley у Великому Манчестері, залишила магазин у чудовому настрої. Вона придбала стильний піджак за символічну ціну — всього близько одного долара. Проте жінка й не здогадувалася, що на неї чекає справжній сюрприз у кишені обновки.

Крім того, ми писали про блогера, який спеціалізується на пошуку унікальних речей. Він поділився історією про дизайнерський аксесуар, вартість якого оцінюється в кілька тисяч доларів. Хлопцеві вдалося придбати його за символічну суму в секонд-хенді мережі Goodwill Outlets.