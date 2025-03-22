Женщина потеряла ночью телефон, а потом нашла его с очень интересным видео

Неожиданное видео, найденное в потерянном телефоне, вызвало настоящий фурор среди интернет-пользователей.

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Британка Киа Эбби рассказала трогательную историю, которая началась с неприятной ситуации, однако превратилась в начало потенциальных романтических отношений. О деталях того случая женщина раскрыла в TikTok, собрав большое количество просмотров, лайков и других реакций.

В январе Киа гуляла поздно вечером и где-то потеряла свой мобильный телефон. К счастью, незнакомец, который нашел устройство, решил не просто вернуть его, но и оставить забавное видеопослание для владелицы. Когда Эбби получила свой телефон обратно, то просмотрела эту запись и была поражена.

Послание от незнакомца

Незнакомец рассказал, что нашел телефон и уже связался с ее мамой, чтобы сообщить о находке. Он даже предложил лично доставить утерянное устройство домой. Впрочем, самое интересное было впереди. В конце записи парень решил воспользоваться моментом и попросил о "маленькой услуге": предложил Киа написать ему сообщение, если та незамужем, и оставил свой номер телефона.

Позиция зрителей

Это видео мгновенно стало вирусным, собрав более 793 тысяч просмотров и 65 тысяч лайков. Пользователи TikTok пишут, что это сюжет о Ромео и Джульетте в 2025 году, и надеются, что это станет началом настоящей истории любви.

"Молюсь, чтобы алгоритм вернул меня к этому обновлению", — отметил один из пользователей платформы;

Другой добавил: "Это на самом деле так мило! И смело с его стороны! Надеюсь, вы встретитесь";

"Вы встречались с ним? Люди должны это знать", — в шутку написал следующий.

Теперь зрители с нетерпением ждут обновления, чтобы узнать, чем закончилась эта удивительная история.

Напомним, ранее Фокус сообщал о британке Кей Уокер, которая, посетив секонд-хенд Emmaus Mossley в Большом Манчестере, покинула магазин в отличном настроении. Она приобрела стильный пиджак за символическую цену — всего около одного доллара. Однако женщина и не догадывалась, что ее ждет настоящий сюрприз в кармане обновки.

Кроме того, мы писали о блогере, который специализируется на поиске уникальных вещей. Он поделился историей о дизайнерском аксессуаре, стоимость которого оценивается в несколько тысяч долларов. Парню удалось приобрести его за символическую сумму в секонд-хенде сети Goodwill Outlets.