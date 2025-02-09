"Лучшее решение": мужчина купил женщине пальто с большим сюрпризом в кармане (фото)

Пальто было новым и стоило почти 600 долларов, но автор истории предполагает, что ему, возможно, ошибочно прислали б/у.

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30-летний американец из Кентукки (США) показал интересный предмет, который он нашел в кармане пальто, заказанного на Amazon для своей жены. Фотографию "большого сюрприза" он опубликовал на одном из тематических форумов в Reddit, собрав большое количество реакций.

Потерянные ключи

Когда жена автора поста примеряла пальто, то засунула руки в карманы и нашла там набор ключей: от квартиры, автомобиля Honda, а также маячок Apple AirTag.

"Что делать в такой ситуации? Недавно у нас был рекордный снегопад, а моя жена до сих пор одевает некачественное пальто, приобретенное еще в подростковом возрасте. Мы решили купить новое. Это был известный бренд и достаточно дорогой, но он прослужит долго и согреет ее при любой погоде", — рассказывает мужчина.

Ключи от квартиры и машины Фото: Reddit

По его словам, пальто было новым и стоило почти 600 долларов. Но автор истории предполагает, что ему, возможно, ошибочно прислали "подержанное". Кроме ключей в кармане, он заметил, что упаковка также была повреждена.

Поиск владельца

Мужчина попытался отсканировать AirTag, чтобы найти владельца потерянных вещей, но все безрезультатно. Тогда он обратился за помощью к Amazon и Apple, но сотрудники этих компаний ответили, что ничем не могут помочь и породили обратиться в полицию.

К счастью, через несколько дней автор истории смог перевести AirTag в режим "утерянный", а после этого связаться с законным владельцем ключей. Он объяснил ситуацию и договорился об отправке посылки по почте. Что именно стало причиной ошибки, до сих пор непонятно.

Фотография ключей стала вирусной на Reddit, собрав более 68 тысяч лайков и 1600 комментариев. Один из участников обсуждения в разделе комментариев пошутил: "Если удастся найти адрес квартиры, то это будет ваше лучшее решение в жизни".

Напомним, ранее Марсель, который живет в Техасе (США), нашел в ручье возле своего дома выброшенный чемодан и решил его открыть. Мужчина был очень удивлен тем, что увидел внутри. Своей находкой он поделился на одном из тематических форумов на платформе Reddit, собрав более 28 тысяч лайков и 5 тысяч комментариев.

Кроме того, однако женщина приобрела подсвечник всего за 4 доллара и была ошеломлена, узнав о его настоящей стоимости. В вирусном посте на Reddit она поделилась фотографией своей находки и рассказала о деталях этой истории.