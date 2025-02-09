"Найкраще рішення": чоловік купив жінці пальто з великим сюрпризом у кишені (фото)

Пальто було новим і коштувало майже 600 доларів, але автор історії припускає, що йому, можливо, помилково надіслати "вживане".

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30-річний американець з Кентуккі (США) показав цікавий предмет, який він знайшов у кишені пальта, замовленого на Amazon для своєї дружини. Фотографію "великого сюрпризу" він опублікував на одному з тематичних форумів у Reddit, зібравши велику кількість реакцій.

Втрачені ключі

Коли дружина автора допису приміряла пальто, то засунула руки в кишені й знайшла там набір ключів: від квартири, автомобіля Honda, а також маячок Apple AirTag.

"Що робити у такій ситуації? Нещодавно у нас був рекордний снігопад, а моя дружина досі одягає неякісне пальто, придбане ще в підлітковому віці. Ми вирішили купити нове. Це був відомий бренд і досить дорогий, але він прослужить довго й зігріє її за будь-якої погоди", — розповідає чоловік.

Ключі від квартири та авто Фото: Reddit

За його словами, пальто було новим і коштувало майже 600 доларів. Але автор історії припускає, що йому, можливо, помилково надіслати "вживане". Окрім ключів у кишені, він помітив, що пакування також було пошкоджене.

Пошук власника

Чоловік спробував відсканувати AirTag, щоб знайти власника втрачених речей, але все марно. Тоді він звернувся за допомогою до Amazon та Apple, але співробітники цих компаній відповіли, що нічим не можуть допомогти й породили звернутися у поліцію.

На щастя, через кілька днів автор історії зміг перевести AirTag у режим "загублений", а після цього зв'язатися із законним власником ключів. Він пояснив ситуацію і домовився про відправлення посилки поштою. Що саме стало причиною помилки, досі незрозуміло.

Фотографія ключів стала вірусною на Reddit, зібравши понад 68 тисяч вподобайок та 1600 коментарів. Один з учасників обговорення у розділі коментарів пожартував: "Якщо вдасться знайти адрес квартири, то це буде ваше найкраще рішення у житті".

Нагадаємо, раніше Марсель, який живе у Техасі (США), знайшов в струмку біля свого будинку викинуту валізу й вирішив її відкрити. Чоловік був дуже здивований тим, що побачив всередині. Своєю знахідкою він поділився на одному з тематичних форумів на платформі Reddit, зібравши понад 28 тисяч вподобайок і 5 тисяч коментарів.

Крім того, однак жінка придбала свічник всього за 4 долари й була абсолютно приголомшена, дізнавшись про його справжню вартість. У вірусному дописі на Reddit вона поділилася фотографією своєї знахідки й розповіла про деталі цієї історії.