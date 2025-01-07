Женщина купила подсвечник за $4, а потом узнала его настоящую стоимость (фото)

43-летняя жительница Западного Массачусетса, когда увидела название бренда, которое было напечатано на нижней стороне подсвечника, то не поверила собственным глазам.

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Женщина приобрела подсвечник всего за 4 доллара и была совершенно ошеломлена, узнав о его настоящей стоимости. В вирусном посте на Reddit она поделилась фотографией своей находки и рассказала о деталях этой истории.

Простой дизайн подсвечника имеет оригинальную текстуру с маленькими круглыми вентиляционными отверстиями, которые создают теплое сияние, когда в нем зажигают свечу.

Не поверила своим глазам

Вернувшись домой, 43-летняя американка из Западного Массачусетса (США) посмотрела название бренда, которое было напечатано на нижней стороне подсвечника. Производителем оказалась немецкая компания Korallen-Windlicht, которая продает фарфоровые изделия. Аналогичный экземпляр на сайте перепродажи стоит $1903.

"Когда пришла домой, то воспользовалась Google-объективом, чтобы найти его в интернете. Нет, я не искала, за сколько продавался такой новый подсвечник, просто хотела получить полную информацию. Была шокирована, когда увидела цену", — рассказывает автор истории в интервью изданию Newsweek.

Женщина нашла дорогой подсвечник Фото: Reddit

Сделав это открытие, она поделилась фотографией на Reddit вместе со скриншотом объявления на сайте. Пост стал вирусным, и всего за несколько дней собрал более 15 тысяч лайков и 280 комментариев. Многие пользователи социальных сетей призвали женщину продать свое "сокровище" и получить прибыль. Однако она не планирует этого делать.

Нашла сокровище

"Я не собираю вещи для перепродажи, просто нравится находить интересные вещи. Когда нашла этот подсвечник, то дно и верх были склеены скотчем, а внутри стояла маленькая свеча, она туда совершенно не подходила", — добавила американка.

Другие юзеры поддержали решение женщины.

"Отличный результат! Это очень хорошо";

"Действительно круто!";

"Я не мог себе представить, что потрачу почти 2 тысячи долларов на подсвечник".

Напомним, ранее отец двоих детей из Нью-Йорка (США) был ошеломлен, получив записку от соседа, с которым они никогда раньше не общались. Когда мужчина подошел к двери, то увидел кое-что неожиданное: конверт с надписью "Счастливого Рождества" на внешней стороне и 200 долларами внутри.

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