Папа получил конверт от соседа, которого никогда не встречал: внутри был грандиозный сюрприз

Джейсон со своей женой подошел поблагодарить соседей и познакомиться. Он спросил, почему только они получили подарок.

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Отец двоих детей из Нью-Йорка (США), Джейсон, был ошеломлен, получив записку от соседа, с которым они никогда раньше не общались. Когда мужчина подошел к двери, то увидел кое-что неожиданное: конверт с надписью "Счастливого Рождества" на внешней стороне и 200 долларами внутри. Подробнее об этом случае он рассказал на одном из тематических форумов на платформе Reddit.

Странный подарок

"Жена увидела, как сосед постучал во входную дверь, когда мы убирали. До этого никогда с ним не разговаривали, и были немного смущены", — рассказал отец в интервью Newsweek, попросив не разглашать его фамилию.

Как выяснилось, они оказались единственной семьей с целой улицы, которая получила подарок. Когда супруги подошли поблагодарить соседей и познакомиться, то спросили, почему только они получили деньги.

Деньги от соседей Фото: Reddit

"Соседи сказали, что просто хотели сделать что-то приятное на праздники. Это очень молодая пара, а нам с женой уже за 30. Воспитываем двух маленьких мальчиков. Поскольку они пожелали нам благословенного праздника, то, очевидно, это достаточно религиозные люди. В любом случае, намерения были очень искренними и добрыми. Это все, что имеет значение", — признается отец.

Реакция сети

Фотографией записки он поделился в социальной сети, привлекая внимание огромной аудитории. Пользователи сети начали активно комментировать эту историю.

"Брат, сосед дарит 200 баксов, даже не встретившись с тобой? Я в замешательстве";

"Это странно, а люди делают вид, что нет";

"Надеюсь, они переедут в мой район";

"А мои соседи даже не здороваются".

"Большую часть денег мы потратили на оплату счетов, и лишь около 30 долларов из них ушло на вкусный ужин для всей семьи. Нынешний климат настолько разъединяет. Мы должны помогать друг другу. Добрый жест, даже такой незначительный, имеет большое значение", — добавил мужчина, подтвердив, что подаренные деньги потрачены с пользой.

Напомним, ранее британец Марк Уорган нашел картину на свалке, а потом похвастался, что продал ее за 26 500 фунтов стерлингов (около 1,4 млн гривен). Произведение искусства отнесли в Британский музей, чтобы эксперты подтвердили его подлинность. Выяснилось, что картина — настоящая, это 500-летняя гравюра.

А вот одна женщина, которая обожает покупать интересные вещи в комиссионных магазинах, недавно расплакалась, увидев на секонде "самую печальную находку", посвященную памяти умерших домашних любимцев.