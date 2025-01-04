"Три дня плакала": женщина удивила своей безценной находкой на секонд-хенде (фото)

Автор видео расплакалась от мысли, что такая вещь оказалась в магазине подержанных вещей и продавалась всего за $2,99.

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Женщина, которая обожает покупать интересные вещи в комиссионных магазинах, недавно расплакалась, увидев на секонде "самую печальную находку", посвященную памяти умерших домашних любимцев. Подробнее об этом случае она рассказала в TikTok.

Среди подержанных вещей на этот раз оказалась большая рамка на три секции, куда была вклеена фотография собак со стихотворением и бирками для ошейников. Автор видео расплакалась от мысли, что доска памяти оказалась в магазине подержанных вещей и продавалась всего за $2,99.

Владелец создал доску памяти своим собакам Фото: TikTok

Желая поделиться этой историей с людьми, женщина сделала несколько фотографий и разместила их в ролике. В левой части кадра можно увидеть изображение двух собак, Барни и Бьюфорда. Справа — стихотворение с заголовком "Все, что мне нужно знать о жизни, я узнал от своей собаки", а также два жетона собачек с вырезанными именами.

По словам автора, этого было достаточно, чтобы понять, что Барни и Бьюфорда не просто любили — они считались членами семьи.

Барни и Бьюфорд были членами семьи Фото: TikTok

"Это одна из самых милых вещей, которые я когда-либо видела. То, что владелец так сильно любил своих собак и хотел сохранить память о них, на самом деле очень мило. Мне стало грустно от осознания того, что песиков, как и их хозяина, наверное, уже нет с нами", — рассказала женщина в интервью Newsweek.

Она вернулась через несколько дней, чтобы купить эту рамку, однако кто-то ее опередил. "Я очень жалею, что не купила памятную доску, когда впервые увидела", — добавила женщина.

Удивительная находка на секонде Фото: TikTok

Ее видео собрало в TikTok более 218 тысяч просмотров, а также множество лайков и комментариев.

"Барни и Бьюфорд были и всегда будут лучшими мальчиками";

"Наша любовь преодолевает время";

"А мне не грустно, потому что теперь все они вместе. Это просто показывает силу любви";

"Увидев это, я три дня плакала".

Напомним, ранее Фокус писал о блогере, который занимается поиском уникальных вещей. Парень рассказал о дизайнерском аксессуаре стоимостью несколько тысяч американских долларов, который ему удалось приобрести за копейки на секонд-хенде сети Goodwill Outlets.

А вот мать-одиночка Кара Вайолет показала огромное количество подарков на день рождения для своего 7-летнего сына Луиса, которые она приобрела в местных секонд-хендах и благотворительных магазинах. О своем опыте сообразительная женщина рассказала в серии видео на странице в TikTok.