Женщина поймала на "секонде" свитер за $48, но зря не глянула на этикетку (фото)

Кристин записала видео, чтобы предостеречь других покупателей от подобных ошибок. Ее рассказ стал вирусным, собрав 2,1 миллиона просмотров и более 153 тысяч лайков.

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26-летняя Джанна Кристин из Нью-Йорка (США) нашла на секонд-хенде винтажный свитер в рубчик за $48. Вещь была в довольно хорошем состоянии, так что женщина искренне считала, что совершает выгодную покупку. Приехав домой и внимательнее все рассмотрев, она была глубоко разочарована. Видео распаковки модница опубликовала на своей странице в TikTok.

"Люблю красный цвет, поэтому этот свитер привлек мое внимание. В примерочной все было идеально. Поэтому, несмотря на цену, решила его купить", — рассказала Джанна в интервью изданию Newsweek.

Уже дома женщина хотела еще раз посмотреть на обновку и пошла переодеться к соседке по комнате. Тогда она и заметила этикетку бюджетного бренда Forever 21.

Надо проверять

"Чувствую себя обманутой. Я люблю покупать вещи в F21, но даже их новые свитера часто стоят менее $20. Это глупо с моей стороны — тратить вдвое больше на подержанный товар", — делится американка.

Кристин записала видео в TikTok, чтобы предостеречь других экономных покупателей от подобных ошибок. Ее рассказ стал вирусным, собрав 2,1 миллиона просмотров и более 153 тысяч лайков.

"48 долларов за подержанную вещь — это безумие", — написал в ответ один зритель;

Другой прокомментировал: "Если это худшее, что случилось с тобой сегодня, то это был очень хороший день";

"Главное, чтобы тебе нравилась одежда. Какая разница, сколько она стоит?" — добавила следующая участница обсуждения.

В конце концов, Кристин освоила этот урок, но ни о чем не жалеет, потому что уже не раз носила этот свитер и полностью довольна.

"Теперь каждый раз, когда покупаю винтажные вещи, я проверяю названия брендов, а также этикетки, чтобы убедиться, что оно действительно стоит своей цены", — резюмировала автор видео.

Дженна поделилась своим опытом с подписчиками Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал о блогере, который занимается поиском уникальных вещей. Парень рассказал о дизайнерском аксессуаре стоимостью несколько тысяч американских долларов, который ему удалось приобрести за копейки на секонд-хенде сети Goodwill Outlets.

А вот мать-одиночка Кара Вайолет показала огромное количество подарков на день рождения для своего 7-летнего сына Луиса, которые она приобрела в местных секонд-хендах и благотворительных магазинах. О своем опыте сообразительная женщина рассказала в серии видео на странице в TikTok.