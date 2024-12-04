Женщина нашла на секонд-хенде "сокровище", которое оценивается в четырехзначную сумму (фото)

Хотя цена дизайнерских вещей может показаться слишком высокой как для товара из магазина подержанной одежды, однако охотники за скидками уверены, что это выгодная покупка.

Блогерша, которую зовут Даниэль, во время последнего похода по секонд-хендам вместе со своим верным напарником нашла дизайнерскую вещь, которая на сайте производителя оценивается в четырехзначную сумму. Парочка сравнивает это с выигрышем джекпота. Своими трофеями они поделились на странице в TikTok, собрав более 120 тысяч просмотров, а также немало лайков, комментариев и других реакций.

"Это может быть нашей лучшей находкой в секонд-хендах. Что ты нашел?" — спросила автор ролика у своего партнера, когда он продемонстрировал ценник в 20 фунтов стерлингов (около 1 тыс. грн), сняв джемпер с вешалки.

Хотя такая цена может показаться несколько высоковатой для товара из магазина подержанной одежды, однако оказалось, что это на самом деле очень выгодная покупка.

"Посмотри, фиолетовая этикетка — я никогда не встречал такой раньше. Если вы думаете: "Тю, что же тут такого? Это просто кремовый кашемировый джемпер", то обратите внимание, что это лейбл Ralph Lauren. Новенький такой стоит около 800 фунтов стерлингов (около 42,4 тыс. грн)", — рассказал напарник Даниэль.

Чтобы не быть голословными, парочка поделилась скриншотом с веб-сайта дизайнерского бренда, где подобный джемпер стоит 1000 фунтов стерлингов. "Даже в секонд-хендах он стоит несколько сотен", — добавила автор видео.

Своими трофеями парочка поделилась на странице в TikTok Фото: TikTok

После этого охотники за скидками отправились в следующий магазин, надеясь повторить свой успех. В конце концов, они нашли еще одну жемчужину — джемпер Sandro за 4 фунта стерлингов, который стоит около 200 фунтов стерлингов (10,6 тыс. грн).

Пользователи сети начали активно обсуждать увиденное в кадре. Кое-кто заметил, что одежда заметно изношена, поэтому, очевидно, цена была снижена.

"Никогда раньше не видел фиолетовой этикетки", — написал один из участников обсуждения;

"Удивительная находка", — добавил следующий юзер;

Другой заметил: "Нет, не покупайте, эти вещи уже никогда не будут такими, как раньше";

"Это даже завышенная цена. Думаю, большинство этих вещей находится в благотворительном магазине, потому что они потертые", — резюмировал еще один комментатор.

Напомним, ранее Фокус писал о блогере, который занимается поиском уникальных вещей. Парень рассказал о дизайнерском аксессуаре стоимостью несколько тысяч американских долларов, который ему удалось приобрести за копейки на секонд-хенде сети Goodwill Outlets.

А вот мать-одиночка Кара Вайолет показала огромное количество подарков на день рождения для своего 7-летнего сына Луиса, которые она приобрела в местных секонд-хендах и благотворительных магазинах. О своем опыте сообразительная женщина рассказала в серии видео на странице в TikTok.