Жінка знайшла на секонд-хенді "скарб", що оцінюється в чотиризначну суму (фото)

Хоча ціна дизайнерських речей може здатися зависокою як для товару з магазину вживаного одягу, однак мисливці за знижками впевнені, що це вигідна покупка.

Блогерка, яку звуть Даніель, під час останнього походу по секонд-хендах разом зі своїм вірним напарником знайшла дизайнерську річ, яка на сайті виробника оцінюється в чотиризначну суму. Парочка порівнює це з виграшем джекпоту. Своїми трофеями вони поділилися на сторінці у TikTok, зібравши понад 120 тисяч переглядів, а також чимало вподобайок, коментарів та інших реакцій.

"Це може бути нашою найкращою знахідкою в секонд-хендах. Що ти знайшов?" — запитала авторка ролика у свого партнера, коли він продемонстрував цінник у 20 фунтів стерлінгів (близько 1 тис. грн), знявши джемпер з вішалки.

Хоча така ціна може здатися дещо зависокою для товару з магазину вживаного одягу, однак виявилося, що це насправді дуже вигідна покупка.

"Подивись, фіолетова етикетка — я ніколи не зустрічав такої раніше. Якщо ви думаєте: "Тю, що ж тут такого? Це просто кремовий кашеміровий джемпер", то зверніть увагу, що це лейбл Ralph Lauren. Новенький такий коштує близько 800 фунтів стерлінгів (близько 42,4 тис. грн)", — розповів напарник Даніель.

Щоб не бути голослівними, парочка поділилась скриншотом з вебсайту дизайнерського бренду, де подібний джемпер коштує 1000 фунтів стерлінгів. "Навіть у секонд-хендах він коштує кілька сотень", — додала авторка відео.

Своїми трофеями парочка поділилася на сторінці у TikTok Фото: TikTok

Після цього мисливці за знижками вирушили до наступного магазину, сподіваючись повторити свій успіх. Зрештою, вони знайшли ще одну перлину — джемпер Sandro за 4 фунти стерлінгів, який коштує близько 200 фунтів стерлінгів (10,6 ти. грн).

Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене у кадрі. Дехто зауважив, що одяг помітно зношений, саме тому, очевидно, ціну було знижено.

"Ніколи раніше не бачив фіолетової етикетки", — написав один з учасників обговорення;

"Дивовижна знахідка", — додав наступний юзер;

Інший зауважив: "Ні, не купуйте, ці речі вже ніколи не будуть такими, як раніше";

"Це навіть завищена ціна. Гадаю, більшість цих речей знаходиться в благодійному магазині, бо вони потерті", — резюмував ще один коментатор.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогера, який займається пошуком унікальних речей. Хлопець розповів про дизайнерський аксесуар вартістю кілька тисяч американських доларів, який йому вдалось придбати за копійки на секонд-хенді мережі Goodwill Outlets.

А от мати-одиначка Кара Вайолет показала величезну кількість подарунків на день народження для свого 7-річного сина Луїса, які вона придбала в місцевих секонд-хендах та благодійних магазинах. Про свій досвід кмітлива жінка розповіла в серії відео на сторінці у TikTok.