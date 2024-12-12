Жінка вполювала на "секонді" светр за $48, але дарма не глянула на етикетку (фото)

Крістін записала відео, щоб застерегти інших покупців від подібних помилок. Її розповідь стала вірусною, зібравши 2,1 мільйона переглядів і понад 153 тисячі вподобайок.

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26-річна Джанна Крістін з Нью-Йорку (США) знайшла на секонд-хенді вінтажний светр у рубчик за $48. Річ була у досить хорошому стані, тож жінка щиро вважала, що здійснює вигідну покупку. Приїхавши додому й уважніше все роздивившись, вона була глибоко розчарованою. Відео розпакування модниця опублікувала на своїй сторінці у TikTok.

"Люблю червоний колір, тому цей светр привернув мою увагу. У приміряльній все було ідеально. Тож, попри ціну, вирішила його купити", — розповіла Джанна в інтерв'ю виданню Newsweek.

Уже вдома жінка хотіла ще раз подивитися на обновку й пішла передягтися до сусідки по кімнаті. Тоді вона й помітила етикетку бюджетного бренду Forever 21.

Треба перевіряти

"Відчуваю себе ошуканою. Я люблю купувати речі в F21, але навіть їхні нові светри часто коштують менш як $20. Це безглуздо з мого боку — витрачати вдвічі більше на вживаний товар", — ділиться американка.

Крістін записала відео у TikTok, щоб застерегти інших ощадливих покупців від подібних помилок. Її розповідь стала вірусною, зібравши 2,1 мільйона переглядів і понад 153 тисячі вподобайок.

"48 доларів за вживану річ — це божевілля", — написав у відповідь один глядач;

Інший прокоментував: "Якщо це найгірше, що трапилося з тобою сьогодні, то це був дуже хороший день";

"Головне, аби тобі подобався одяг. Яка різниця, скільки він коштує?" — додала наступна учасниця обговорення.

Зрештою, Крістін освоїла цей урок, але ні про що не шкодує, бо вже не раз носила цей светр і повністю задоволена.

"Тепер щоразу, коли купую вінтажні речі, я перевіряю назви брендів, а також етикетки, щоб переконатися, що воно дійсно варте своєї ціни", — резюмувала авторка відео.

Дженна поділилась своїм досвідом з підписниками Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогера, який займається пошуком унікальних речей. Хлопець розповів про дизайнерський аксесуар вартістю кілька тисяч американських доларів, який йому вдалось придбати за копійки на секонд-хенді мережі Goodwill Outlets.

А от мати-одиначка Кара Вайолет показала величезну кількість подарунків на день народження для свого 7-річного сина Луїса, які вона придбала в місцевих секонд-хендах та благодійних магазинах. Про свій досвід кмітлива жінка розповіла в серії відео на сторінці у TikTok.