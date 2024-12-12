Жінка вполювала на "секонді" светр за $48, але дарма не глянула на етикетку (фото)
Крістін записала відео, щоб застерегти інших покупців від подібних помилок. Її розповідь стала вірусною, зібравши 2,1 мільйона переглядів і понад 153 тисячі вподобайок.
26-річна Джанна Крістін з Нью-Йорку (США) знайшла на секонд-хенді вінтажний светр у рубчик за $48. Річ була у досить хорошому стані, тож жінка щиро вважала, що здійснює вигідну покупку. Приїхавши додому й уважніше все роздивившись, вона була глибоко розчарованою. Відео розпакування модниця опублікувала на своїй сторінці у TikTok.
"Люблю червоний колір, тому цей светр привернув мою увагу. У приміряльній все було ідеально. Тож, попри ціну, вирішила його купити", — розповіла Джанна в інтерв'ю виданню Newsweek.
Уже вдома жінка хотіла ще раз подивитися на обновку й пішла передягтися до сусідки по кімнаті. Тоді вона й помітила етикетку бюджетного бренду Forever 21.
Треба перевіряти
"Відчуваю себе ошуканою. Я люблю купувати речі в F21, але навіть їхні нові светри часто коштують менш як $20. Це безглуздо з мого боку — витрачати вдвічі більше на вживаний товар", — ділиться американка.
Крістін записала відео у TikTok, щоб застерегти інших ощадливих покупців від подібних помилок. Її розповідь стала вірусною, зібравши 2,1 мільйона переглядів і понад 153 тисячі вподобайок.
- "48 доларів за вживану річ — це божевілля", — написав у відповідь один глядач;
- Інший прокоментував: "Якщо це найгірше, що трапилося з тобою сьогодні, то це був дуже хороший день";
- "Головне, аби тобі подобався одяг. Яка різниця, скільки він коштує?" — додала наступна учасниця обговорення.
Зрештою, Крістін освоїла цей урок, але ні про що не шкодує, бо вже не раз носила цей светр і повністю задоволена.
"Тепер щоразу, коли купую вінтажні речі, я перевіряю назви брендів, а також етикетки, щоб переконатися, що воно дійсно варте своєї ціни", — резюмувала авторка відео.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогера, який займається пошуком унікальних речей. Хлопець розповів про дизайнерський аксесуар вартістю кілька тисяч американських доларів, який йому вдалось придбати за копійки на секонд-хенді мережі Goodwill Outlets.
А от мати-одиначка Кара Вайолет показала величезну кількість подарунків на день народження для свого 7-річного сина Луїса, які вона придбала в місцевих секонд-хендах та благодійних магазинах. Про свій досвід кмітлива жінка розповіла в серії відео на сторінці у TikTok.