"Три дні плакала": жінка здивувала своєю неоціненною знахідкою на секонд-хенді (фото)

Авторка відео розплакалася від думки, що така річ опинилася у магазині вживаних речей й продавалась всього за $2,99.

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Жінка, яка обожнює купувати цікаві речі у комісійних магазинах, нещодавно розплакалась, побачивши на секонді "найсумнішу знахідку", присвячену пам’яті померлих домашніх улюбленців. Детальніше про цей випадок вона розповіла у TikTok.

Серед вживаних речей цього разу опинилася велика рамка на три секції, де вклеєна фотографія собак з віршем та бирками для нашийників. Авторка відео розплакалася від думки, що дошка пам’яті опинилася у магазині вживаних речей й продавалась всього за $2,99.

Власник створив дошку пам'яті своїм песикам Фото: TikTok

Бажаючи поділитися цією історією з людьми, жінка зробила кілька світлин й розмістила їх у ролику. У лівій частині кадру можна побачити зображення двох собак, Барні та Бьюфорда. Праворуч — вірш із заголовком "Все, що мені потрібно знати про життя, я дізнався від свого собаки", а також два жетони песиків з вирізьбленими іменами.

За словами авторки, цього було достатньо, аби зрозуміти, що Барні та Бьюфорда не просто любили — вони вважалися членами сім'ї.

Барні та Бьюфорд були членами сім'ї Фото: TikTok

"Це одна з наймиліших речей, які я коли-небудь бачила. Те, що власник так сильно любив своїх собак і хотів зберегти пам'ять про них, насправді дуже мило. Мені стало сумно від усвідомлення того, що песиків, як та їхнього хазяїна, напевно, вже немає з нами", — розповіла жінка в інтерв'ю Newsweek.

Вона повернулася через кілька днів, щоб купити цю рамку, однак хтось її випередив. "Я дуже шкодую, що не купила пам’ятну дошку, коли вперше побачила", — додала жінка.

Дивовижна знахідка на секонді Фото: TikTok

Її відео зібрало у TikTok понад 218 тисяч переглядів, а також безліч вподобайок та коментарів.

"Барні та Бьюфорд були й завжди будуть найкращими хлопчиками";

"Наша любов долає час";

"А мені не сумно, бо тепер усі вони разом. Це просто показує силу любові";

"Побачивши це, я три дні плакала".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогера, який займається пошуком унікальних речей. Хлопець розповів про дизайнерський аксесуар вартістю кілька тисяч американських доларів, який йому вдалось придбати за копійки на секонд-хенді мережі Goodwill Outlets.

А от мати-одиначка Кара Вайолет показала величезну кількість подарунків на день народження для свого 7-річного сина Луїса, які вона придбала в місцевих секонд-хендах та благодійних магазинах. Про свій досвід кмітлива жінка розповіла в серії відео на сторінці у TikTok.