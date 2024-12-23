"О боже": женщина похоронила кота, а потом получила неожиданную записку от ветеринара (фото)

Потрясенная таким сообщением, хозяйка домашнего любимца призналась, что была настолько удивлена и растрогана, что потеряла дар речи.

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Женщина, которая не разглашает своего имени, поделилась на одном из форумов в Reddit фотографией двух сообщений, которые она получила якобы от своей недавно умершей кошки Иззи. Как выяснилось, эти открытки прислал ветеринар, чтобы утешить и поддержать владелицу животного в трудную минуту.

"Моя кошка умерла во вторник — у нее была последняя стадия почечной недостаточности. Сегодня получила вот это по почте", — написала автор, демонстрируя письмо.

Во вложении также лежала бумажка с отпечатком лапы Иззи и словами: "Лапочка, я буду скучать по тебе", а также отпечаток кошачьего носа и рта под фразой "Целую на прощание!".

Записка от ветеринара Фото: Reddit

Потрясенная таким сообщением, хозяйка призналась, что была настолько удивлена и растрогана, что потеряла дар речи.

"Пожалуй, труднее всего искать ее в тех местах, где она обычно играет, но не находить", — признается пользовательница Reddit, вспоминая о своей домашней любимице.

Реакция сообщества

В комментариях другие пользователи сети начали ее поддерживать и благодарить за эту трогательную историю.

"О боже. Если бы я получил что-то подобное от ветеринара, то это бы меня уничтожило. Мой кот умер две недели назад также от почечной недостаточности в последней стадии", — написал один из читателей;

Другой добавил: "Я ужасно скучаю по своей киске и продолжаю искать ее по всем углам. Обнимаю тебя";

"Несколько месяцев назад я потерял котика Луи. Где-то через неделю приснился сон: когда я пошел к своей машине и открыл дверцу, он выбежал и пошел на свое любимое место на диване. Любимцы всегда находят способы вернуться и навестить нас", — поделился личной историей еще один пользователь социальной платформы.

Напомним, ранее Фокус писал, что британка Кэти показала милый жест, который домашний любимец делает каждый раз, когда встречается с ней. Женщина убеждена, что это ничто иное, как явный знак любви. Журналисты переспросили ветеринара, действительно ли это так.

Кроме того, женщина подала жалобу на своего мужа, утверждая, что он больше заботится о домашнем коте, чем о ней. Это дело рассмотрел Верховный суд штата Карнатака (Индия).