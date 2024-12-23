"О боже": жінка поховала кота, а потім отримала несподівану записку від ветеринара (фото)

Приголомшена таким повідомленням, хазяйка домашнього улюбленця зізналася, що була настільки здивованою та розчуленою, що втратила дар мови.

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Жінка, яка не розголошує свого імені, поділилася на одному з форумів у Reddit фотографією двох повідомлень, які вона отримала начебто від своєї нещодавно померлої кішки Іззі. Як з’ясувалося, ці листівки надіслав ветеринар, щоб втішити та підтримати власницю тварини у важку хвилину.

"Моя кішка померла у вівторок — в неї була остання стадія ниркової недостатності. Сьогодні отримала ось це поштою", — написала авторка, демонструючи лист.

У вкладенні також лежав папірець з відбитком лапи Іззі та словами: "Лапочко, я буду сумувати за тобою", а також відбиток котячого носа та рота під фразою "Цілую на прощання!".

Записка від ветеринара Фото: Reddit

Приголомшена таким повідомленням, хазяйка зізналася, що була настільки здивованою та розчуленою, що втратила дар мови.

"Мабуть, найважче шукати її в тих місцях, де вона зазвичай грається, але не знаходити", — зізнається користувачка Reddit, згадуючи про свою домашню улюбленицю.

Реакція спільноти

У коментарях інші користувачі мережі почали її підтримувати та дякувати за цю зворушливу історію.

"О боже. Якби я отримав щось подібне від ветеринара, то це б мене знищило. Мій кіт помер два тижні тому також від ниркової недостатності в останній стадії", — написав один з читачів;

Інший додав: "Я страшенно сумую за своєю кицькою і продовжую шукати її по всіх кутках. Обіймаю тебе";

"Кілька місяців тому я втратив котика Луї. Десь через тиждень наснився сон: коли я пішов до своєї машини та відчинив дверцята, він вибіг й пішов на своє улюблене місце на дивані. Улюбленці завжди знаходять способи повернутися і відвідати нас", — поділився особистою історією ще один користувач соціальної платформи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британка Кеті показала милий жест, який домашній улюбленець робить щоразу, коли зустрічається з нею. Жінка переконана, що це ніщо інше, як явний знак любові. Журналісти перепитали ветеринарку, чи справді це так.

Крім того, жінка подала скаргу на свого чоловіка, стверджуючи, що він більше піклується про домашнього кота, ніж про неї. Цю справу розглянув Верховний суд штату Карнатака (Індія).