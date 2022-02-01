Учені розповіли, чому кішки йдуть з дому перед смертю

Старість, проблеми зі здоров'ям і стрес — характерні для всіх домашніх улюбленців. Але коли настає час, тільки кішки йдуть з дому і більше не повертаються і тому є кілька причин.

Кішки проявляють безліч поведінкових реакцій, які їхні власники розуміють з великими труднощами. Однією з таких реакцій є відхід чотирилапих із дому перед смертю, пише Senior Cat Wellness.

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Але чи справді коти відчувають наближення смерті? Чому вони тікають, а не вважають за краще померти в оточенні своїх коханих господарів?

Часто кажуть, що в кішок є шосте почуття, через що вони помічають речі, недоступні людям і можуть сприймати почуття краще за нас. Проте експерти не мають достатньої кількості досліджень, які могли б точно сказати, що пухнастики відчувають наближення смерті. Однак вони здатні визначити, коли вони хворі чи слабкі.

Також варто зазначити, що коти не завжди йдуть із дому лише перед смертю. Біхевіористи й інші вчені висунули кілька причин того, чому чотирилапі поводяться так.

[ + – ] Коти не відчувають наближення смерті, проте пухнастики здатні визначити, коли вони хворі чи слабкі

1. Ваш вихованець захворів і хоче побути один

Кішки, на відміну від людей, не передбачають, не розуміють і не усвідомлюють існування смерті, тому вони зазвичай не знають, коли вмирають.

Тварини можуть втекти і сховатися, коли почуваються погано та вразливо. І з погляду еволюції цьому є пояснення. Коли кішки почуваються хворими, їхні інстинкти проявляються в бажання втекти і сховатися від хижаків, поки вони не стали для них здобиччю.

Подібно до того, як вагітні кішки часто намагаються знайти затишне, тихе місце, де вони можуть народити, хворі коти, відчуваючи себе вразливими, можуть піти ще до того, як люди зрозуміють, що вихованці хворі. У такий спосіб вони ховаються від будь-яких потенційних небезпек.

Тимчасова ізоляція забезпечує їм тишу та спокій, необхідні для того, щоб дожити свої останні дні. Тварини, які вмирають, часто відчувають біль або дискомфорт, тому цілком природно, що хочуть захистити себе від подальших страждань.

[ + – ] Тимчасова ізоляція забезпечує котам тишу та спокій, необхідні для того, щоб дожити свої останні дні.

2. Ваш кіт втомився

Втомлений кіт також може захотіти побути на самоті, щоб спокійно відпочити від зовнішніх подразників, особливо коли поруч є маленькі діти або інші тварини. У такій ситуації улюбленці зазвичай йдуть, щоб добре виспатися. Причому вони можуть бути відсутніми кілька днів поспіль.

3. Ваш улюбленець відчуває стрес

Стрес — ще одна поширена причина, через яку кішки тікають. Кішки — істоти звички, їм не подобаються зміни в будинку або їхній рутині. Переміщення меблів, поява нового вихованця або члена сім'ї, ремонт або навіть просто гучні звуки — ці й інші речі можуть спричинити стрес і занепокоєння у вашого вихованця та змусити його шукати притулку в іншому місці.

[ + – ] Втомлений кіт може захотіти побути одним, щоб спокійно відпочити від зовнішніх подразників

4. Ваш будинок асоціюється з болісним досвідом

Якщо кішці погано всередині або біля будинку, вона може піти в місце, де почуватиметься в безпеці. Тому дуже важливо дбайливо і з любов'ю ставитися до вашого вихованця, і звертати увагу на те, що з ним відбувається.

Куди кішки зазвичай йдуть?

Коти, які вмирають, як правило, йдуть недалеко, тому що вони надто слабкі та мають мало енергії, щоб витримати довгу подорож.

Найбільш поширені укриття враховують:

кущі;

місця під транспортними засобами;

усередині гаражів або сараїв;

у занедбаних будинках;

у густих лісових масивах;

у підвалах;

усередині будинку: під меблями, усередині коробок чи інших контейнерів.

[ + – ] Перед смертю коти часто можуть ховатися у коробки

Ознаки кота, який вмирає:

Незважаючи на те, що кішки добре приховують свої хвороби, є кілька характерних ознак, що вказують на те, що кішка переживає останні дні:

1. Зміна поведінки

Перед смертю багато кішок стають замкнутими, особливо якщо їм боляче. Колись лагідні кішки починають кидатися і більше не хочуть, щоб їхні господарі торкалися їх. Так само кішки, які зазвичай тримаються відчужено, іноді стають ласкавішими, насолоджуючись присутністю своїх власників востаннє.

Також улюбленці можуть ставати тихішими чи голоснішими. Зміни в звуках, що видаються вашою кішкою, зазвичай помітніші, ніж незначні зміни в її поведінці.

[ + – ] Перед смертю багато кішок стають замкненими, особливо якщо їм боляче. Колись ласкаві кішки починають кидатися і більше не хочуть, щоб їхні господарі торкалися їх

2. Утруднене дихання

Протягом останніх кількох годин життя подих кота почне змінюватися. Наскільки сильно залежить від того, чи кішка страждає від хвороби або старості. Хворим кішкам, швидше за все, буде боляче, тому вони можуть кататися по підлозі та нявкати. Одні важко дихають, ніби намагаються перевести подих, інші — задихатися і хрипіти.

3. Зміни у харчуванні

Зазвичай перед смертю кішки відмовляються від їжі та води. Вони не проявляють жодного інтересу до їжі і відвертаються від своїх улюблених ласощів. Це одна з ознак, які власники помічають насамперед, коли розуміють, що їхня кішка захворіла.

Хоча відсутність апетиту не завжди є симптомом смерті, зважайте на вік і стан здоров'я вашого улюбленця, оскільки це допоможе вам визначити, чи варто негайно звернутися до ветеринара.

4. Неохайний зовнішній вигляд

[ + – ] У свої останні дні чотирилапі перестають доглядати себе. Дуже хворі або слабкі кішки втрачають пучки шерсті, також у них можуть з'явитися ковтуни.

У свої останні дні чотирилапі перестають доглядати себе. Дуже хворі або слабкі кішки втрачають пучки шерсті, також можуть з'явитися ковтуни.

У важких випадках слабкі кішки мочаться і випорожнюються під себе, починаючи неприємно пахнути. Це одна з найбільш очевидних ознак того, що кішка вмирає, тому що вони не переносять бруду. Хворі кішки також швидко втрачають вагу, коли перестають їсти.

Втрата кішки — сумний і стресовий досвід, але не турбуйте свою кішку, коли вона вмирає. Це викличе стрес, зробивши останні години життя вихованця ще важчими. Якщо ви знаєте, де сховався ваш улюбленець, час від часу перевіряйте його і пропонуйте невелику кількість їжі та води, але в жодному разі не турбуйте.