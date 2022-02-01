Ученые рассказали, почему кошки уходят из дома перед смертью

Старость, проблемы со здоровьем и стресс — характерны для всех домашних любимцев. Но когда подходит время, только кошки уходят из дома и больше не возвращаются и этому явлению есть несколько причин.

Кошки проявляют множество поведенческих реакций, которые их владельцы понимают с большим трудом. Одной из такой реакций является уход четырехлапых из дома перед смертью, пишет Senior Cat Wellness.

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Но действительно ли коты чувствуют приближение смерти? Почему они убегают, а не предпочитают умереть в окружении своих любящих хозяев?

Часто говорят, что у кошек есть шестое чувство из-за чего они замечают вещи, недоступные людям и могут воспринимать чувства лучше нас. Тем не менее у экспертов нет достаточного количества исследований, которые могли бы точно сказать, что пушистики испытывают приближение смерти. Однако они способны определить, когда они больны или слабы.

Также стоит отметить, что коты не всегда уходят из дома только перед смертью. Бихевиористы и другие ученые выдвинули несколько причин того, почему четырехлапые ведут себя таким образом.

[ + – ] Коты не чувствуют приближение смерти, однако пушистики способны определить, когда они больны или слабы

1. Ваш питомец заболел и хочет побыть один

Кошки, в отличие от людей, не предвидят, не понимают и не осознают существование смерти, поэтому они обычно не знают, когда умирают.

Животные могут убежать и спрятаться, когда чувствуют себя плохо и уязвимо. И с точки зрения эволюции, этому есть объяснение. Когда кошки чувствуют себя больными, их инстинкты проявляются в желание убежать и спрятаться от хищников, пока они не стали для них добычей.

Подобно тому, как беременные кошки часто пытаются найти укромное, тихое место, где они могут родить, больные коты, чувствуя себя уязвимыми, могут уйти еще до того, как люди поймут, что питомцы больны. Таким способом они прячутся от любых потенциальных опасностей.

Временная изоляция обеспечивает им тишину и покой, необходимые для того, чтобы дожить свои последние дни. Умирающие животные часто испытывают боль или дискомфорт, поэтому вполне естественно, что они хотят защитить себя от дальнейших страданий.

[ + – ] Временная изоляция обеспечивает котам тишину и покой, необходимые для того, чтобы дожить свои последние дни

2. Ваш кот устал

Уставший кот также может захотеть побыть в одиночестве, чтобы спокойно отдохнуть от внешних раздражителей, особенно, когда рядом есть маленькие дети или другие животные. В такой ситуации любимцы обычно уходят, чтобы хорошенько выспаться. Причем они могут отсутствовать несколько дней подряд.

3. Ваш любимец испытывает стресс

Стресс — еще одна распространенная причина, по которой кошки убегают. Кошки — существа привычки, им не нравятся перемены в доме или в их рутине. Перемещение мебели, появление нового питомца или члена семьи, ремонт или даже просто громкие звуки — эти и другие вещи могут вызвать стресс и беспокойство у вашего питомца и заставить его искать убежища в другом месте.

[ + – ] Уставший кот также может захотеть побыть одним, чтобы спокойно отдохнуть от внешних раздражителей

4. Ваш дом ассоциируется с болезненным опытом

Если кошке плохо внутри или возле дома, она может уйти в место, где будет чувствовать себя в безопасности. Поэтому очень важно бережно и с любовь относиться к вашему питомцу, и обращать внимание на то, что с ним происходит.

Куда кошки обычно уходят?

Умирающие коты, как правило, уходят недалеко, так как они слишком слабы и у них мало энергии, чтобы выдержать долгое путешествие.

Наиболее распространенные укрытия включают:

кусты;

места под транспортными средствами;

внутри гаражей или сараев;

в заброшенных здания;

в густых лесных массивах;

в подвалах;

внутри дома: под мебелью, внутри коробок или других контейнеров.

[ + – ] Перед смертью коты часто могут прятаться в коробки

Признаки, умирающего кота:

Несмотря на то, что кошки хорошо скрывают свои болезни, есть несколько характерных признаков, указывающих на то, что кошка переживает последние дни:

1. Изменение поведения

Перед смертью многие кошки становятся замкнутыми, особенно если им больно. Некогда ласковые кошки начинают набрасываться и больше не хотят, чтобы их хозяева прикасались к ним. Точно так же кошки, которые обычно держатся отчужденно, иногда становятся более ласковыми, наслаждаясь обществом своих владельцев в последний раз.

Также любимцы могут становиться тише или громче. Изменения в звуках, издаваемых вашей кошкой, обычно более заметны, чем незначительные изменения в ее поведении.

[ + – ] Перед смертью многие кошки становятся замкнутыми, особенно если им больно. Некогда ласковые кошки начинают набрасываться и больше не хотят, чтобы их хозяева прикасались к ним

2. Затрудненное дыхание

В течение последних нескольких часов жизни дыхание кота начнет меняться. Насколько сильно зависит от того, страдает ли кошка от болезни или старости. Заболевшим кошкам, скорее всего, будет больно, поэтому они могут кататься по полу и мяукать. Одни будут тяжело дышать, как будто пытаются перевести дыхание, другие — задыхаться и хрипеть.

3. Изменения в питании

Обычно перед смертью кошки отказываются от еды и воды. Они не проявляют никакого интереса к еде и отворачиваются от своих любимых лакомств. Это один из признаков, которые владельцы замечают в первую очередь, когда понимают, что их кошка заболела.

Хотя отсутствие аппетита не всегда является симптомом смерти, учитывайте возраст и состояние здоровья вашего любимца, поскольку это поможет вам определить, стоит ли незамедлительно обратиться к ветеринару.

4. Неопрятный внешний вид

[ + – ] В свои последние дни четырехлапые перестают ухаживать за собой. Очень больные или слабые кошки теряют пучки шерсти, также у них могут появиться колтуны

В свои последние дни четырехлапые перестают ухаживать за собой. Очень больные или слабые кошки теряют пучки шерсти, также у них могут появиться колтуны.

В тяжелых случаях слабые кошки мочатся и испражняются под себя, начиная неприятно пахнуть. Стоит отметить, что это один из наиболее очевидных признаков того, что кошка умирает, потому что они не выносят грязи. Больные кошки также быстро теряют вес, когда перестают есть.

Потеря кошки — печальный и стрессовый опыт, но не беспокойте свою кошку, когда она умирает. Это вызовет стресс, сделав последние часы жизни питомца еще более тяжелыми. Если вы знаете, где спрятался ваш любимец, время от времени проверяйте его и предлагайте небольшое количество еды и воды, но ни в коем случае не тревожьте.