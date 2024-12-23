Подивіться на лапки: одна поза кота свідчить, що він насправді вас любить (фото)

Ветеринарка Еліза О'Каллаган підтверджує, що це один з багатьох жестів, що говорять про довіру та комфорт, які відчувають домашні улюбленці, перебуваючи поруч з людиною.

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Британка Кеті, живучи з котом Альбі, показала милий жест, який домашній улюбленець робить щоразу, коли зустрічається з нею. Жінка переконана, що це ніщо інше, як явний знак любові. Журналісти перепитали ветеринарку Елізу О'Каллаган, чи справді це так, і отримали підтвердження.

У вірусному ролику в Instagram можна побачити, як пухнастий котик вітає свою господиню на під'їзній доріжці, витягуючи вперед лапки, ніби роблячи розтяжку.

"Чи знаєте ви, що це називається "вітальною розтяжкою"? Коти так роблять, коли перебувають поруч з людьми, яких люблять і яким довіряють", — йдеться в описі до відео.

Це факт

Доктор Еліза О'Каллаган, ветеринар з Small Door Veterinary, стверджує, що потягування, як показано на записі, дійсно є одним з багатьох жестів, які свідчать про довіру і комфорт, які відчувають домашні улюбленці, перебуваючи поруч з людиною.

"Хоча коти досить відсторонені, їхня мова тіла може сказати власникові багато про що. Поза, коли вони витягують передні лапки, розслабляючи вуха та примружуючи очі, часто сигналізує про комфорт, довіру і задоволеність", — сказала фахівчиня в інтерв'ю виданню Newsweek.

Котик вітає свою господиню на під'їзній доріжці, витягуючи вперед лапки Фото: Instagram

Вона додала, що коти зазвичай не демонструють таку позу поруч в середовищі, де не відчувають себе у безпеці. Серед інших ознаки котячої любові експертка називає перевертання на живіт, потирання головою, повільне моргання, муркотіння та принесення "подарунків".

Відгуки

Кліп, опублікований Кеті, швидко став вірусним у соціальних мережах і вже зібрав понад 5,6 мільйона переглядів і 153 тис. вподобайок на цій платформі. Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене.

"Чим більше я дізнаюся про котів, тим більше розумію, як сильно мій кіт любить мене", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Мені подобається казати "Так", коли мій кіт починає вигинатися";

"А вам не здається, що кіт просто спав, поки вас не було вдома, і таким чином просто хоче розім’ятися?" — висловився ще один юзер.

Нагадаємо, раніше жінка показала неповторну реакцію свого 7-річного кота, якого звуть Тоу, на появу в домі новонародженої дитини. За словами господині, домашній улюбленець став свідком багатьох важливих подій у її житті, зокрема знайомства з майбутнім чоловіком, одруження та, зрештою, поповнення у сімействі.

Крім того, жінка подала скаргу на свого чоловіка, стверджуючи, що він більше піклується про домашнього кота, ніж про неї. Цю справу розглянув Верховний суд штату Карнатака (Індія).