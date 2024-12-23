Посмотрите на лапки: одна поза кота свидетельствует, что он на самом деле вас любит (фото)

Ветеринар Элиза О'Каллаган подтверждает, что это один из многих жестов, свидетельствующих о доверии и комфорте, которые испытывают домашние питомцы, находясь рядом с человеком.

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Британка Кэти, живущая с котом Альби, показала милый жест, который домашний любимец демонстрирует каждый раз, когда встречается с ней. Женщина убеждена, что это ничто иное, как явный признак любви. Журналисты переспросили ветеринара Элизу О'Каллаган, действительно ли это так, и получили подтверждение.

В вирусном ролике в Instagram можно увидеть, как пушистый котик приветствует свою хозяйку на подъездной дорожке, вытягивая вперед лапки, будто делая растяжку.

"Знаете ли вы, что это называется "растяжкой приветствия"? Коты так делают, когда находятся рядом с людьми, которых любят и которым доверяют", — говорится в описании к видео.

Это факт

Доктор Элиза О'Каллаган, ветеринар из Small Door Veterinary, утверждает, что потягивание, как показано на записи, действительно является одним из многих жестов, свидетельствующих о доверии и комфорте, которые испытывают домашние питомцы, находясь рядом с человеком.

"Хотя коты довольно отстранены, их язык тела может сказать владельцу о многом. Поза, когда они вытягивают передние лапки, расслабляя уши и прищуривая глаза, часто сигнализирует о комфорте, доверии и удовлетворенности", — сказала специалист в интервью изданию Newsweek.

Котик приветствует свою хозяйку на подъездной дорожке, вытягивая вперед лапки Фото: Instagram

Она добавила, что коты обычно не демонстрируют такую позу рядом в среде, где не чувствуют себя в безопасности. Среди других признаков кошачьей любви эксперт называет переворачивание на живот, потирание головой, медленное моргание, мурлыканье и принесение "подарков".

Отзывы

Клип, опубликованный Кэти, быстро стал вирусным в социальных сетях и уже собрал более 5,6 миллиона просмотров и 153 тыс. лайков на этой платформе. Пользователи сети начали активно обсуждать увиденное.

"Чем больше я узнаю о котах, тем больше понимаю, как сильно мой кот любит меня", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Мне нравится говорить "Да", когда мой кот начинает выгибаться";

"А вам не кажется, что кот просто спал, пока вас не было дома, и таким образом просто хочет размяться?" — высказался еще один юзер.

Напомним, ранее женщина показала неповторимую реакцию своего 7-летнего кота, которого зовут Тоу, на появление в доме новорожденного ребенка. По словам хозяйки, домашний любимец стал свидетелем многих важных событий в ее жизни, в частности знакомства с будущим мужем, женитьбы и, наконец, пополнения в семействе.

Кроме того, женщина подала жалобу на своего мужа, утверждая, что он больше заботится о домашнем коте, чем о ней. Это дело рассмотрел Верховный суд штата Карнатака (Индия).