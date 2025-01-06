Тато отримав конверт від сусіда, якого ніколи не зустрічав: всередині був грандіозний сюрприз

Джейсон зі своєю дружиною підійшов подякувати сусідам та познайомитися. Він запитав, чому тільки вони отримали подарунок.

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Батько двох дітей з Нью-Йорка (США), якого звуть Джейсон, був приголомшений, отримавши записку від сусіда, з яким вони ніколи раніше не спілкувалися. Коли чоловік підійшов до дверей, то побачив дещо несподіване: конверт з написом "Щасливого Різдва" на зовнішній стороні й 200 доларами всередині. Детальніше про цей випадок він розповів на одному з тематичних форумів на платформі Reddit.

Дивний подарунок

"Дружина побачила, як сусід постукав у вхідні двері, коли ми прибирали. До цього ніколи з ним не розмовляли, і були трохи збентежені", — розповів батько в інтерв'ю Newsweek, попросивши не розголошувати його прізвища.

Як з’ясувалося, вони виявились єдиною родиною з цілої вулиці, яка отримала подарунок. Коли подружжя підійшло подякувати сусідам і познайомитися, то запитали, чому тільки вони отримали гроші.

Гроші від сусідів Фото: Reddit

"Сусіди сказали, що просто хотіли зробити щось приємне на свята. Це дуже молода пара, а нам з дружиною вже за 30. Виховуємо двох маленьких хлопчиків. Оскільки вони побажали нам благословенного свята, то, очевидно, це досить релігійні люди. У будь-якому випадку, наміри були дуже щирими та добрими. Це все, що має значення", — зізнається батько.

Реакція мережі

Фотографією записки він поділився у соціальній мережі, привернувши увагу величезної аудиторії. Користувачі мережі почали активно коментувати цю історію.

"Брате, сусід дарує 200 баксів, навіть не зустрівшись з тобою? Я збентежений";

"Це дивно, а люди вдають, що ні";

"Сподіваюся, вони переїдуть у мій район";

"А мої сусіди навіть не вітаються".

"Більшу частину грошей ми витратили на оплату рахунків, і лише близько 30 доларів з них пішло на смачну вечерю для всієї сім'ї. Нинішній клімат настільки роз'єднує. Ми маємо допомагати один одному. Добрий жест, навіть такий незначний, має велике значення", — додав чоловік, підтвердивши, що подаровані гроші витрачені з користю.

Нагадаємо, раніше британець Марк Ворган знайшов картину на смітнику, а потім похизувався, що продав її за 26 500 фунтів стерлінгів (близько 1,4 млн гривень). Твір мистецтва віднесли до Британського музею, щоб експерти підтвердили його автентичність. З'ясувалось, що картина — справжня, це 500-річна гравюра.

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