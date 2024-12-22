"Совсем нет ума": девушка удивила списком подарков для любимого (фото)

Пользователи сети были ошеломленные тем, как много презентов купила Кайли Зелински. Они начали делиться своими мнениями в комментариях.

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Кайли Зелински из США ошеломила пользователей сети, показав гигантскую кучу подарков для своего парня. Девушка похвасталась своими покупками на своей странице в TikTok.

Американка начала с демонстрации обуви, которую купила своему партнеру на Рождество, в частности две пары Nike New Balances стоимостью 5,8 тыс. грн каждая, ботинки Ugg за 7 тыс. грн, а также два спортивных свитера от Skims (4 тыс. грн). Далее были брюки от LuluLemon, шесть футболок и куртка шерпа от Old Navy за 2,6 тыс. грн.

Как ни странно, это еще не все: Кайли добавила в список пару штанов от спортивного костюма, книгу о его любимой спортивной команде, кошелек FC Goods, сделанный из переработанных бейсбольных перчаток, а также кубок Стэнли за 2,3 тыс. грн.

"Мне кажется, что я самый лучший даритель. Хотя мой парень говорит: "Нет, мне ничего не нужно". Только твоя любовь", — рассказывает Кайли и добавляет, что это еще не все подарки для любимого.

Кайли решила обновить своему возлюбленному весь гардероб Фото: Kylie Jane

Ее видео мгновенно стало вирусным в TikTok, собрав более 14 миллионов просмотров и 1,3 миллиона лайков. Пользователи сети начали делиться мнениями, ошеломленные тем, как много подарков купила девушка.

"Так... сколько это все стоило?";

"Наверное, у него проблемы со вкусом, если она одевает его с ног до головы";

"У кого-то много лишних денег";

"Совсем нет ума";

"Я просто плачу".

Напомним, ранее 56-летняя Лора Прилл из Огайо (США) заказала дизайнерский букет, чтобы подбодрить свою 60-летнюю сестру Лизу Галли, которая лежала в больнице. Женщина впала в истерику, увидев привезенную курьером цветочную композицию.

К тому же мы рассказывали, что женщина из Австралии придумала гениальный способ отпраздновать 18-летие своего сына, преподнеся ему необычный и очень продуманный самодельный подарок.