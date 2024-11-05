Женщине подарили чашку с надписью на французском, но никто не поинтересовался переводом (фото)

Вероника из Канады предполагает, что чашку презентовали на выставке для детей. Человек, который купил чашку, видимо, увидел милый дизайн и не проверил дно.

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Матери из Канады, которую зовут Вероника, подарили розовую полупрозрачную чашку с изображением единорога и радуги, но внимательная женщина заметила подозрительную надпись на французском языке с английским переводом ниже. Об этом случае пишет издание Newsweek.

Обеспокоенная женщина, которая попросила не разглашать ее фамилию, поделилась подробностями.

"Там было написано: "Только для декоративного использования, не подходит для еды или напитков". Я увидела это только тогда, когда мыла чашку перед первым использованием. Не понимаю, зачем вообще делать чашку, если из нее нельзя пить? Думаю, моя дочь могла бы пользоваться ею для игры? Но для чего ей это, если можно использовать настоящую чашку?" — размышляет мать.

Вероника не знает, кто изготовил этот стаканчик.

"Не имею никакого представления, откуда она, потому что это подарок. Вероятно, чашку презентовали на выставке для детей. Человек, который купил ее, видимо, увидел милый дизайн и не проверил дно чашки. Понятия не имею, насколько такие вещи могут быть опасными, но моей дочери всего 4 года", — добавляет она.

Женщину удивила надпись на чашке Фото: коллаж Фокус

Кстати, миллионы людей по всему миру используют пластиковые стаканчики и контейнеры ежедневно для того, чтобы переносить и хранить различные продукты и напитки.

Однако исследования доказывают потенциальную опасность этого материала. Химические вещества в пластике могут угрожать здоровью людей. По данным Гарвардской медицинской школы, некоторые соединения, которые используются для изготовления таких изделий, при определенных условиях могут "вымываться" или "мигрировать" в продукты, которые содержатся внутри.

Вероника пока не планирует выбрасывать чашку, но предупреждение заставило ее внимательнее отнестись к использованию пластика.

Напомним, ранее Фокус писал, что туристка Кейт сделала себе красивое тату на арабском языке, но зря не поинтересовалась переводом. Путешественница объяснила, что увидела такую же надпись на рынке в Марокко. В комментариях под ее видео пользователи начали насмехаться и иронизировать.

Кроме того, пассажирка круизного лайнера оставила в номере электрочайник и вкусности, надеясь, что они станут приятным подарком для тех, кто станет следующим гостем корабля, однако в соцсетях не оценили "добрый поступок" женщины.