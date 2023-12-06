Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Туристка сделала красивое тату на арабском языке, но зря не поинтересовалась переводом

Интересные идеи для тату, татуировки на арабском языке, курьезы, Марокко, видео
Фото: arabictattoo.tumblr.com | Иллюстративное фото

Путешественница Кейт объяснила, что увидела такую же надпись на рынке в Марокко.

Related video

Туристку Кейт, которая побывала в 33 странах мира, раскритиковали в сети из-за настоящего перевода татуировки на ее руке. Детали этой истории девушка раскрыла на своей странице в TikTok.

Важно
Сыграли в игру: отец сделал татуировку на лбу из-за спора с сыном (фото)

"POV: Ты делаешь одинаковые татуировки с людьми, которых встретила в марокканском хостеле 10 дней назад", — написала девушка в описании к вирусному видео, которое набрало бешеное количество реакций, а также более 1,7 миллиона просмотров.

В ролике путешественница показывает, как кто-то за кадром, используя функцию камеры Google Translate, переводит ее тату-надпись с арабского языка. На экране высвечивается короткое слово "майонез".

Пользователи сети в комментариях начали насмехаться и иронизировать. Часть подписчиков поддержала девушку, другие наоборот удивлялись, почему она не проверила, как переводится надпись, перед тем, как нанести ее себе на тело.

Интересные идеи для тату, татуировки на арабском языке, курьезы, Марокко, видео Fullscreen
Татуировка Кейт означает "майонез"
Фото: tiktok.com/@caitdelphine
Интересные идеи для тату, татуировки на арабском языке, курьезы, Марокко, видео Fullscreen
Татуировка Кейт означает "майонез"
Фото: tiktok.com/@caitdelphine

"Теперь вы никогда не забудете купить майонез в магазине", "Теперь список покупок с вами навечно", "Если один из вас сделал тату с майонезом, то другой должен был бы увековечить кетчуп", "Как марокканка могу точно подтвердить, что там написано про майонез", — пишут пользователи сети.

Сама Кейт объяснила, что сделала парную татуировку ради смеха, а это слово увидела на местном рынке, когда покупала продукты.

@caitdelphine If you havent stayed in a hostel, you definitely should! #hostellife #hostelworld #solofemaletraveler #backpacking #morocco #traveltattoos ♬ Bim Bom - João GIlberto

Ранее Фокус писал о похожем случае: девушка сделала огромную татуировку с именем парня на лбу. Ана Стансковски говорит, что ей нравится конечный результат, но другие люди ужаснулись от увиденного.

Также мы рассказывали о многодетной маме из Британии Мелиссе Слоан — самопровозглашенной "тату-наркоманке", которая обычно делает по три нательных рисунка каждую неделю, но сейчас женщина запретила себе наносить очередной знак.