"Больной тролль": пассажирка круизного лайнера напугала своим "подарком" (фото)

Подарок опрометчивой туристки, которая путешествовала на круизном лайнере, мог стать причиной пожара на корабле посреди океана. Женщина не подумала, что предмет стоимостью 8 долл. является опасным для людей.

Related video

Пассажирка круизного лайнера оставила в номере электрочайник и вкусности, надеясь, что они станут приятным подарком для тех, кто станет следующим гостем корабля. Однако в соцсетях не оценили "добрый поступок" женщины. Граждане возмущались безответственности и тому, что из-за огнеопасного предмета могли погибнуть несколько тысяч туристов. О деталях происшествия в круизе рассказало издание Daily Mail.

Журналисты объяснили, что нашли в соцсети Facebook сообщение от туристки Джулии, которая путешествовала на круизном лайнере. Когда путешествие завершилось, она решила оставить подарок людям, которые будут жить в номере после нее. Подарок — белый электрочайник и конфеты. Фото предметов, которые прятались в тумбе, появились в сети на странице Джулии.

Приключение в круизе — белый чайник на борту корабля Фото: Daily Mail Приключение в круизе — подарок туристки, который остался в номере Фото: Daily Mail

Автор сообщения написала, что чайник стоит всего лишь 8 долл. Женщина была уверена, им воспользуются следующие туристы, которые будут путешествовать круизным лайнером.

"Я оставила для вас свой чайник, он стоил всего 8 долларов, и я не могла принести его домой. Это в нижнем ящике с некоторыми вкусностями для вас", — говорится в заметке.

Под сообщением Джулии появился ливень комментариев, которые привлекли внимание журналистов. Будущие путешественники писали, что подобные вещи обычно отбираются службой охраны, поскольку их нельзя проносить на корабль. Такие предметы могут стать причиной пожара: огонь загорится посреди океана и погибнет много людей, отмечали с возмущением комментаторы.

"Чайники могут вызвать пожар на корабле. Пожар — это худшее, что может произойти во время круиза! Очень безответственно брать запрещенный предмет на борт, а потом оставлять его для продолжения использования другими. Подозреваю, что пост написал больной тролль", — писали потенциальные пассажиры лайнера.

Другие пользователи вместо этого сокрушались из-за "хейта", которому подверглась Джулия, и думали, что ее поступок — это "невинная шутка". Другие же граждане отмечали, что обычно номера убираются перед появлением новых туристов, поэтому чайник уберут и все будут в безопасности.

"Уборщики опустошают ящики, и найденное относят к потерянным вещам. Но мне нравится ваше продуманное намерение", — успокаивали другие.

На портале Daily Mail перечислили, какие другие предметы нельзя брать на борт корабля — это свечи, благовония, грелки, электрические одеяла и утюги.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о другом происшествии в круизе, которое произошло на борту лайнера MSC Seascape с шестью тысячами пассажиров. Полиция Майями сообщила, что на корабле произошла драка с участием трех граждан. Как выяснилось, двое американцев, мать и сын, набросились на 60-летнего мужчину. После этого сына просто ссадили с лайнера, а мать — арестовали. Позже женщину отпустили и журналисты не знали, куда она исчезла.

Напоминаем, в июле 2023 года произошел инцидент с российским круизным лайнером, который зашел в грузинский порт Батуми.