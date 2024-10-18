Набросились с кулаками: на круизном лайнере произошла драка между пассажирами (фото)

На гигантском круизном лайнере MSC Seascape, на котором можно разместить 6 тыс. пассажиров, произошла драка между дуэтом матери и сына и 65-летним мужчиной. Сына просто ссадили с судна, не выдвинув обвинений, тогда как мать решили наказать серьезнее.

Related video

Двое жителей штата Алабама (США) набросились с кулаками на пожилого пассажира элитного круизного лайнера MSC Seascape. Кадры драки зафиксировали камеры видеонаблюдения. Правоохранители на берегу отреагировали на инцидент и для одного из участников ссоры путешествие на корабле завершилось досрочно. О деталях инцидента на круизном лайнере рассказали на портале издания Local10.

Журналисты ссылаются на заявление полиции Майями, которая изучила записи видеокамер, сделанные около 21:30 6 октября. На видео увидели, что в ссоре участвовали три человека. Пара пассажиров лайнера, как выяснилось, мать с сыном, набросились на пассажира старшего возраста. Молодой человек ударил мужчину — сначала дал пощечину, потом несколько раз попал кулаком. Женщина же стояла рядом и как будто не размахивала руками. Инцидент произошел на "двухпалубном театре корабля": о причинах правоохранители не сообщили. Согласно данным полиции, нападавшие — 49-летняя Келли Лин Райан и 23-летний Дилан Райан из городка Хантсвилл в Алабаме.

Младшего участника ссоры высадили на берег на Ямайке, сообщил журналистам заместитель начальника службы безопасности судна. Причина такого решения — не избиение человека, а за "чрезмерное поведение". У женщины судьба сложилась иначе: сначала она продолжила круиз (прошла порты на Больших Кайманах, в Мексике, на искусственном острове MSC Ocean Cay). Впрочем 12 октября при появлении в порту Майами ее арестовали и удерживали в заведении Тернера Гилфорда Найта. Согласно данным издания Fox Business, уже 14 октября ее там не было. Местонахождение подозреваемой в нападении неизвестно, заключает медиа.

"Келли Райан была арестована в субботу по обвинению в избиении лица в возрасте 65 лет и старше. По состоянию на обед понедельника ее больше не было в онлайн-базе данных тюрьмы", — говорится в статье.

Полиция опубликовала единственное фото, связанное с инцидентом на борту круизного лайнера — это изображение Келли Райан, матери основного подозреваемого. Другие детали драки не известны.

Драка на корабле — фото Келли Лин Райан Фото: Daily Mail

MSC Seascape — круизный лайнер, на котором помещается 6 тыс. пассажиров и который имеет вид многоэтажного дома с каютами, магазинами, развлекательными центрами. Под сообщением в Facebook об инциденте на борту появилось несколько десятков комментариев с реакциями. Граждане интересовались, почему не арестовали молодого человека, а высадили на Ямайке. Другие отмечали, что причина драки — слишком дешевые билеты и халатность персонала, которому слишком мало платят. Также были предложения проверять криминальное прошлое людей, которые планируют купить билет на круиз.

Драка на корабле — комментарии о плохом воспитании Драка на корабле — комментарии о психическом состоянии пассажиров Драка на корабле — комментарии о бесполезной трате денег Драка на корабле — комментарии о процедуре высадки пассажира

Отметим, в июле 2023 года Фокус писал об инциденте с круизным лайнером РФ, который зашел в порт Батуми. Корабль встретили толпы протестующих, которые не желали видеть граждан страны-агрессора. После этого в росСМИ отметили, что больше корабль не будет заходить в грузинские порты.

Напоминаем, в конце августа в парламенте Турции произошла драка между сторонниками действующего президента Реджепа Эрдогана и другими депутатами.