Накинулись з кулаками: на круїзному лайнері сталась бійка між пасажирами (фото)

На гігантському круїзному лайнері MSC Seascape, на якому можна розмістити 6 тис. пасажирів, сталась бійка між дуетом матері та сина і 65-річним чоловіком. Сина просто зсадили з судна, не висунувши обвинувачень, тоді як матір вирішили покарати серйозніше.

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Двоє мешканців штату Алабама (США) накинулись з кулаками на літнього пасажира елітного круїзного лайнера MSC Seascape. Кадри бійки зафіксували камери відеоспостереження. Правоохоронці на березі відреагували на інцидент і для одного з учасників сварки подорож на кораблі завершилась достроково. Про деталі інциденту на круїзному лайнері розповіли на порталі видання Local10.

Журналісти посилаються на заяву поліції Майямі, яка вивчила записи відеокамер, зроблені близько 21:30 6 жовтня. На відео побачили, що у сварці брали участь троє людей. Пара пасажирів лайнера, як з'ясувалось, матір з сином, накинулись на пасажира старшого віку. Молодий чоловік вдарив чоловіка — спершу дав ляпас, потім кілька разів поцілив кулаком. Жінка ж стояла поруч і наче не розмахувала руками. Інцидент стався на "двопалубному театрі корабля": про причини правоохоронці не повідомили. Згідно з даними поліції, нападники — 49-річна Келлі Лін Райан та 23-річний Ділан Райан з містечка Хантсвілл у Алабамі.

Молодшого учасника сварки зсадили на берег на Ямайці, повідомив журналістам заступник начальника служби безпеки судна. Причина такого рішення — не побиття людини, а за "надмірну поведінку". У жінки доля склалась інакше: спершу вона продовжила круїз (проминула порти на Великих Кайманах, в Мексиці, на штучному острові MSC Ocean Cay). Втім 12 жовтня при появі у порту Маямі її арештували та утримували у закладі Тернера Гілфорда Найта. Згідно з даними видання Fox Business, вже 14 жовтня її там не було. Місцезнаходження підозрюваної у нападі невідоме, підсумовує медіа.

"Келлі Райан була заарештована в суботу за звинуваченням у побитті особи віком 65 років і старше. Станом на обід понеділка її більше не було в онлайн-базі даних в’язниці", — ідеться у статті.

Поліція опублікувала єдине фото, пов'язане з інцидентом на борту круїзного лайнера — це зображення Келлі Райан, матері основного підозрюваного. Інші деталі бійки не відомі.

Бійка на кораблі - фото Келлі Лін Райан Фото: Daily Mail

MSC Seascape — круїзний лайнер, на якому поміщається 6 тис. пасажирів та який має вигляд багатоповерхового будинку з каютами, магазинами, розважальними центрами. Під дописом у Facebook про інцидент на борту з'явилось кілька десятків коментарів з реакціями. Громадяни цікавились, чому не арештували молодого чоловіка, а висадили на Ямайці. Інші зауважували, що причина бійки — надто дешеві квитки та недбалість персоналу, якому надто мало платять. Також були пропозиції перевіряти кримінальне минуле людей, які планують купити білет на круїз.

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Зазначимо, у липні 2023 року Фокус писав про інцидент з круїзним лайнером РФ, який зайшов у порт Батумі. Корабель зустріли натовпи протестувальників, які не бажали бачити громадян країни-агресора. Після цього у росЗМІ зауважили, що більше корабель не заходитиме у грузинські порти.

Нагадуємо, наприкінці серпня у парламенті Туреччини сталась бійка між прихильниками чинного президента Реджепа Ердогана та іншими депутатами.