Впливові персони змусили пасажирів елітного круїзного лайнера закритися у своїх каютах (фото)

Перевізник запросив відомих інфлунсерів на борт з рекламною метою, щоб розповісти про переваги такої мандрівки.

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Платоспроможні гості круїзного лайнера Sun Princess поскаржилися, що впливові персони зіпсували їм подорож. За словами пасажирів, натовпи блогерів отримали доступ до розваг та унікальних локацій, куди не могли потрапити інші туристи під час першої зупинки у Великій Британії. Про це пише видання Daily Mail.

Багатії, які виклали тисячі фунтів стерлінгів на квитки на цей круїз, кажуть, що відчули себе людьми другого сорту й "підлеглими крикливих інфлуенсерів", які заполонив весь простір навкруги.

Як з’ясувалось, перевізник запросив відомих блогерів на борт з рекламною метою, щоб розповісти про переваги такої мандрівки. У розважальній програмі для них фігурував ведучий Radio 2 Скотт Міллс, а також співак і автор пісень Сем Райдер, який брав участь у Євробаченні.

На кораблі розгорівся скандал через блогерів Фото: Instagram

Однак платоспроможні клієнти залишилися вкрай незадоволеними: багато хто поскаржився на те, що корабель переповнений туристами, одержимими соціальними мережами. Вони начебто штовхалися в чергах за їжею та постійно знімали свої витівки на відео. Один з очевидців поскаржився на зірку TikTok, який зупинив дискотеку на 20 хвилин, записуючи свій танець під хіти Брітні Спірс.

Син пари клієнтів, які відпочивали на цьому круїзі, написав гнівний пост на своїй сторінці у Facebook.

"Зазвичай я не користуюся соціальними мережами, але в цьому випадку відчув, що маю розповісти, яким жахом це обернулося для моїх батьків. Весь час перебування там вони відчували себе, наче в цирку — куди не глянь, всюди молоді групи блогерів, які знімають себе на камеру з непристойною кількістю їжі. Ці люди шуміли, поводилися нестримно і загалом дратували всіх інших. В останній день моїм батькам це настільки набридло, що вони весь день просиділи у закритій каюті. Світ збожеволів", — написав чоловік.

Блогери на круїзному лайнері Фото: Instagram

До слова, корабель Sun Princess розрахований на 4300 гостей, їх обслуговує екіпаж з 1600 осіб. Наступного разу судно відправиться у Форт-Лодердейл (Флорида, США).

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 67-річного мандрівника, який детально розповів на Reddit про свій досвід перебування на борту найбільшого у світі круїзного лайнера для нудистів "Bare Necessities". Згідно з розповіддю, капітан корабля робить оголошення, коли пасажири можуть роздягнутися. Зазвичай це відбувається приблизно через тридцять хвилин після виходу з порту.

Зокрема, понад 2000 пасажирів круїзного лайнера Norwegian Dawn ("Норвезький світанок") після подорожі, що включала відвідини острова Мадагаскар, не можуть зійти на берег у Порт-Луї на Маврикії через підозру на зараження невідомим вірусом.