Влиятельные персоны заставили пассажиров элитного круизного лайнера закрыться в своих каютах (фото)

Перевозчик пригласил известных инфлунсеров на борт с рекламной целью, чтобы рассказать о преимуществах такого путешествия.

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Платежеспособные гости круизного лайнера Sun Princess пожаловались, что влиятельные персоны испортили им путешествие. По словам пассажиров, толпы блогеров получили доступ к развлечениям и уникальным локациям, куда не могли попасть другие туристы во время первой остановки в Великобритании. Об этом пишет издание Daily Mail.

Богачи, выложившие тысячи фунтов стерлингов на билеты на этот круиз, говорят, что почувствовали себя людьми второго сорта и "подчиненными крикливых инфлуэнсеров", заполонивших все пространство вокруг.

Как выяснилось, перевозчик пригласил известных блогеров на борт с рекламной целью, чтобы рассказать о преимуществах такого путешествия. В развлекательной программе для них фигурировал ведущий Radio 2 Скотт Миллс, а также певец и автор песен Сэм Райдер, который участвовал в Евровидении.

На корабле разгорелся скандал из-за блогеров Фото: Instagram

Однако платежеспособные клиенты остались крайне недовольны: многие пожаловались на то, что корабль переполнен туристами, одержимыми социальными сетями. Они якобы толкались в очередях за едой и постоянно снимали свои выходки на видео. Один из очевидцев пожаловался на звезду TikTok, который остановил дискотеку на 20 минут, записывая свой танец под хиты Бритни Спирс.

Сын пары клиентов, которые отдыхали на этом круизе, написал гневный пост на своей странице в Facebook.

"Обычно я не пользуюсь социальными сетями, но в этом случае почувствовал, что должен рассказать, каким ужасом это обернулось для моих родителей. Все время пребывания там они чувствовали себя, как в цирке — куда ни глянь, везде молодые группы блогеров, которые снимают себя на камеру с неприличным количеством еды. Эти люди шумели, вели себя безудержно и в целом раздражали всех остальных. В последний день моим родителям это настолько надоело, что они весь день просидели в закрытой каюте. Мир сошел с ума", — написал мужчина.

Блогеры на круизном лайнере Фото: Instagram

К слову, корабль Sun Princess рассчитан на 4300 гостей, их обслуживает экипаж из 1600 человек. В следующий раз судно отправится в Форт-Лодердейл (Флорида, США).

Напомним, ранее Фокус писал о 67-летнем путешественнике, который подробно рассказал на Reddit о своем опыте пребывания на борту крупнейшего в мире круизного лайнера для нудистов "Bare Necessities". Согласно рассказу, капитан корабля делает объявление, когда пассажиры могут раздеться. Обычно это происходит примерно через тридцать минут после выхода из порта.

Кроме этого, более 2000 пассажиров круизного лайнера Norwegian Dawn ("Норвежский рассвет") после путешествия, включавшего посещение острова Мадагаскар, не могут сойти на берег в Порт-Луи на Маврикии из-за подозрения на заражение неизвестным вирусом.