Женщина продала все ради круиза вокруг света: в конце концов, ее "выбросили" с корабля (фото)

Дженни Феникс говорит, что была одной из самых откровенных пассажирок в постановке важных вопросов. По словам женщины, многие благодарили ее за отстаивание интересов всей группы.

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Американка Дженни Феникс, разведенная мама двоих детей из Флориды, продала почти все свое имущество, чтобы отправиться в трехлетнее путешествие стоимостью 350 000 долларов, однако была вынуждена покинуть судно Villa Vie Odyssey. Это произошло из-за утечки ее частных сообщений, оставленных в мессенджере WhatsApp, пишет издание The Telegraph.

68-летняя Феникс планировала во время круиза остановиться в Майами, чтобы забрать часть своих вещей, но на фоне постоянных задержек с ремонтом корабля сообщила другим пассажирам в группе WhatsApp, что этого не случится. Женщина сделала предположение, что устранение недостатков на огромном судне может продолжаться даже после того, как оно отплывет из Белфаста.

Эти гневные сообщения, очевидно, прочитали организаторы путешествия. Они сообщили пассажирке, что ее путевку отменяют из-за поведения, негативно влияющего на моральное состояние других пассажиров.

Американка Дженни Феникс попала в скандал Фото: Jenny Phenix

"Мы получили более десятка официальных жалоб от жителей относительно ваших постоянных нареканий и негатива. Такое поведение существенно повлияло на моральный дух и самочувствие людей. Учитывая это, мы вынуждены разорвать контракт с вами навсегда", — написала Кэти Виллальба, главный операционный директор компании-перевозчика.

Феникс была ошеломлена, прочитав это: "Это же были частные разговоры — я ничего не публиковала в социальных сетях. Действительно разочарование среди туристов росло с каждой задержкой, а я была одной из самых откровенных пассажирок в постановке важных вопросов. Многие благодарили меня за отстаивание интересов всей группы", — сказала Дженни.

Сообщается, что американка прилетела в Саутгемптон (Великобритания) еще в мае, чтобы отплыть в путешествие в 425 пунктов назначения в 147 странах мира, однако осуществить свою мечту ей так и не суждено было.

Напомним, ранее Фокус писал, что девятимесячный круиз Ultimate World Cruise, организованный компанией Royal Caribbean, наконец-то возвращается в порт после того, как стал приключением всей жизни для 650 путешественников, заплативших за это удовольствие от 59 999 до 117 599 тысяч долларов.

А вот мать четверых детей Тиффани Бэнкс из Кентукки (США) запланировала роскошный семейный круиз стоимостью 15 000 долларов, но долгожданное путешествие пришлось отменить всего за два дня до отплытия.