Жінка продала все заради круїзу навколо світу: зрештою, її "викинули" з корабля (фото)

Дженні Фенікс каже, що була однією з найбільш відвертих пасажирок у постановці важливих запитань. За словами жінки, багато хто дякував їй за відстоювання інтересів всієї групи.

Related video

Американка Дженні Фенікс, розлучена мама двох дітей з Флориди, продала майже все своє майно, щоб відправитись у трирічну подорож вартістю 350 000 доларів, однак була змушена покинути судно Villa Vie Odyssey. Це сталося через витік її приватних повідомлень, залишених у месенджері WhatsApp, пише видання The Telegraph.

68-річна Фенікс планувала під час круїзу зупинитися в Маямі, аби забрати частину своїх речей, але на тлі постійних затримок з ремонтом корабля повідомила іншим пасажирам у групі WhatsApp, що цього не трапиться. Жінка зробила припущення, що усунення недоліків на величезному судні може тривати навіть після того, як воно відпливе з Белфаста.

Ці гнівні повідомлення, очевидно, прочитали організатори мандрівки. Вони повідомили пасажирці, що її путівку скасовують через поведінку, що негативно впливає на моральний стан інших пасажирів.

Американка Дженні Фенікс потрапила у скандал Фото: Jenny Phenix

"Ми отримали понад десяток офіційних скарг від мешканців щодо ваших постійних нарікань і негативу. Така поведінка суттєво вплинула на моральний дух та самопочуття людей. Враховуючи це, ми змушені розірвати контракт з вами назавжди", — написала Кеті Віллальба, головна операційна директорка компанії-перевізника.

Фенікс була приголомшена, прочитавши це: "Це ж були приватні розмови — я нічого не публікувала в соціальних мережах. Дійсно розчарування серед туристів зростало з кожною затримкою, а я була однією з найбільш відвертих пасажирок у постановці важливих запитань. Багато хто дякував мені за відстоювання інтересів всієї групи", — сказала Дженні.

Повідомляється, що американка прилетіла до Саутгемптона (Велика Британія) ще в травні, аби відплисти у подорож до 425 пунктів призначення у 147 країнах світу, однак здійснити свою мрію їй так і не судилося.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що дев'ятимісячний круїз Ultimate World Cruise, організований компанією Royal Caribbean, нарешті повертається в порт після того, як став пригодою всього життя для 650 мандрівників, які заплатили за це задоволення від 59 999 до 117 599 тисяч доларів.

А от мати чотирьох дітей Тіффані Бенкс з Кентуккі (США) запланувала розкішний сімейний круїз вартістю 15 000 доларів, але довгоочікувану мандрівку довелось скасувати всього за два дні до відплиття.