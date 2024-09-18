Жінка продала все заради круїзу навколо світу: зрештою, її "викинули" з корабля (фото)
Дженні Фенікс каже, що була однією з найбільш відвертих пасажирок у постановці важливих запитань. За словами жінки, багато хто дякував їй за відстоювання інтересів всієї групи.
Американка Дженні Фенікс, розлучена мама двох дітей з Флориди, продала майже все своє майно, щоб відправитись у трирічну подорож вартістю 350 000 доларів, однак була змушена покинути судно Villa Vie Odyssey. Це сталося через витік її приватних повідомлень, залишених у месенджері WhatsApp, пише видання The Telegraph.
68-річна Фенікс планувала під час круїзу зупинитися в Маямі, аби забрати частину своїх речей, але на тлі постійних затримок з ремонтом корабля повідомила іншим пасажирам у групі WhatsApp, що цього не трапиться. Жінка зробила припущення, що усунення недоліків на величезному судні може тривати навіть після того, як воно відпливе з Белфаста.
Ці гнівні повідомлення, очевидно, прочитали організатори мандрівки. Вони повідомили пасажирці, що її путівку скасовують через поведінку, що негативно впливає на моральний стан інших пасажирів.
"Ми отримали понад десяток офіційних скарг від мешканців щодо ваших постійних нарікань і негативу. Така поведінка суттєво вплинула на моральний дух та самопочуття людей. Враховуючи це, ми змушені розірвати контракт з вами назавжди", — написала Кеті Віллальба, головна операційна директорка компанії-перевізника.
Фенікс була приголомшена, прочитавши це: "Це ж були приватні розмови — я нічого не публікувала в соціальних мережах. Дійсно розчарування серед туристів зростало з кожною затримкою, а я була однією з найбільш відвертих пасажирок у постановці важливих запитань. Багато хто дякував мені за відстоювання інтересів всієї групи", — сказала Дженні.
Повідомляється, що американка прилетіла до Саутгемптона (Велика Британія) ще в травні, аби відплисти у подорож до 425 пунктів призначення у 147 країнах світу, однак здійснити свою мрію їй так і не судилося.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що дев'ятимісячний круїз Ultimate World Cruise, організований компанією Royal Caribbean, нарешті повертається в порт після того, як став пригодою всього життя для 650 мандрівників, які заплатили за це задоволення від 59 999 до 117 599 тисяч доларів.
А от мати чотирьох дітей Тіффані Бенкс з Кентуккі (США) запланувала розкішний сімейний круїз вартістю 15 000 доларів, але довгоочікувану мандрівку довелось скасувати всього за два дні до відплиття.