Из-за оскорбления партии Эрдогана: в парламенте Турции произошла массовая драка (видео)

Нападение на оппозиционера, которое переросло в масштабную драку, произошло в ходе рассмотрения депутатского статуса Джана Аталая, осужденного на 18 лет по обвинениям в попытке свержения власти.

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В пятницу, 16 августа, в турецком парламенте произошла массовая драка, причиной которой стала критика властей со стороны оппозиционного депутата. Об этом сообщает издание TBMM.

Парламент Турции собрался на внеочередное заседание, чтобы решить вопрос о депутатском статусе Джана Аталая, который отбывает 18-летний срок за участие в протестах против застройки Стамбула в 2013 году. Несмотря на это, Аталай смог успешно баллотироваться в парламент из тюрьмы, представляя "Рабочую партию Турции".

Во время очередного заседания турецкого парламента депутат Алпай Озалан, который ранее играл на позиции защитника за немецкий футбольный клуб "Кельн", напал на Ахмеда Шика из "Рабочей партии Турции".

Сам Алпай Озалан представляет в турецком парламенте правящую "Партию справедливости и развития". Его конфликт с Шиком разгорелся во время обсуждения решения о возвращении депутатского мандата правозащитнику Джану Аталаю. Последний отбывает 18-летний тюремный срок за участие в "акциях и демонстрациях по свержению режима", однако несмотря на это он участвовал в выборах в парламент от "Рабочей партии Турции".

Во время своего выступления Шик раскритиковал правительство Турции, что не понравилось Озалану.

"Неудивительно, что вы называете Аталая террористом. Все граждане должны знать, что самые главные террористы этой страны — те, кто сидит на этих стульях", — сказал Шик с парламентской трибуны.

Стоит отметить, что лидером Партии справедливости и развития является действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На видео видно, как депутат от Партии справедливости и развития Алпай Озалан наносит удар Шику, когда тот стоит за трибуной. В результате Шик падает на землю. На этом моменте другие депутаты стремятся вмешаться, и начинается драка.

Напомним, 28 июля сообщалось, что президент Турции пригрозил Израилю вторжением. Глава государства во время официального мероприятия, обсуждая тему израильско-палестинского конфликта, напомнил об успехах турецкой армии в Карабахе и Ливии.

Также сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган публично дал пощечину маленькому мальчику, который не поцеловал ему руку. Президент Турции должен был вручить ключи от квартир семьям, но во время официального мероприятия произошел инцидент.