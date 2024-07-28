"Мы сделаем с ними то же самое": Эрдоган пригрозил Израилю вторжением

Президент страны во время официального мероприятия, обсуждая тему израильско-палестинского конфликта, напомнил об успехах турецкой армии в Карабахе и Ливии.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на сборах районной ячейки Партии справедливости и развития в Ризе сделал очень важное заявление об Израиле. Он пригрозил этому государству вторжением, сообщает турецкое издание Haberler.

Говоря о том, чего достигла Турция в отношении оборонной промышленности, Эрдоган сказал:

"Мы должны быть очень сильными, чтобы Израиль не мог сделать то же самое с Палестиной. Мы сделаем с ними то же самое, как мы вошли в Карабах и Ливию".

На встрече с участием президента также присутствовали министр молодежи и спорта Осман Ашкин Бак, министр внутренних дел Али Ерликая, министр национального образования Юсуф Текин, министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу, министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы, заместитель председателя партии ПСР. Также присутствовали Эркан Кандемир, Фатма Бетюль Саян Кая, Хаяти Языджи и Омер Илери, а также член Высшего консультативного совета президента и бывший спикер Великого национального собрания Турции Исмаил Кахраман.

Говоря о Карабахе, Эрдоган имел в виду вторую карабахскую войну — вооруженный конфликт осенью 2020 года, закончившийся победой Азербайджана. Помимо политической поддержки, Турция снабдила Азербайджан военной техникой, в частности, современными дронами для нанесения ударов и даже, как утверждают многочисленные уже источники, живой силой.

Что касается Ливии, то в ноябре 2019 года Турция и правительство национального согласия Ливии подписали меморандум о сотрудничестве, в том числе в военной сфере. Другой документ расширил морские границы Турции до побережья Дерны и Тобрука. Эрдоган одобрил его 26 декабря и в тот же день заявил, что в январе он обратится к парламенту за разрешением ввести войска в Ливию. Это произошло на фоне гражданской войны и наступления в Триполи войск фельдмаршала Хафтара, которого поддерживал соперник правительства национального согласия в борьбе за власть в стране — Палата представителей.

С весны 2019 года Турция усилила поддержку сил, лояльных правительству национального согласия. Турецкое руководство предоставило им военную технику, беспилотные летательные аппараты, а, по данным Ливийской национальной армии Х. Хафтара, в Ливии действовали турецкие военные советники. 27 декабря правительство Фаиза Сараджа обратилось к Турции с официальной просьбой о военной помощи.

5 января 2020 года Эрдоган заявил, что турецкие военные направляются в Ливию.

9 декабря того же года официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари заявил, что "никто не объявил о прекращении битвы" между их войсками и Турцией, и что прекращение огня между войсками Хафтара и формированиями Правительства национального согласия было достигнуто "из уважения к усилиям международного сообщества, дружественных стран и стремления ливийцев положить конец войне". Аль-Мисмари отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "никогда не переставал отправлять оружие в Ливию".

22 декабря турецкий парламент продлил пребывание военных в Ливии еще на 18 месяцев, несмотря на объявленное в октябре при посредничестве ООН прекращение огня.

Ранее Фокус писал, что Эрдоган публично дал пощечину маленькому мальчику, который не поцеловал ему руку.