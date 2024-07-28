"Ми зробимо з ними те ж саме": Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням

Президент країни під час офіційного заходу, обговорюючи тему ізраїльсько-палестинського конфлікту, нагадав про успіхи турецької армії в Карабасі та Лівії.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зборах районного осередку Партії справедливості та розвитку в Ризі зробив дуже важливу заяву про Ізраїль. Він пригрозив цій державі вторгненням, повідомляє турецьке видання Haberler.

Говорячи про те, чого досягла Туреччина щодо оборонної промисловості, Ердоган сказав:

"Ми маємо бути дуже сильними, щоб Ізраїль не міг зробити те саме з Палестиною. Ми зробимо з ними те саме, як ми увійшли в Карабах і Лівію".

На зустрічі за участю президента також були присутні міністр молоді та спорту Осман Ашкін Бак, міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, міністр національної освіти Юсуф Текін, міністр охорони здоров'я Кемаль Мемішоглу, міністр сільського та лісового господарства Ібрагім Юмакли, заступник голови партії ПСР. Також були присутні Еркан Кандемір, Фатма Бетюль, Саян Кая, Хаяті Язиджі та Омер Ілері, а також член Вищої консультативної ради президента і колишній спікер Великих національних зборів Туреччини Ісмаїл Кахраман.

Говорячи про Карабах, Ердоган мав на увазі другу карабаську війну — збройний конфлікт восени 2020 року, що закінчився перемогою Азербайджану. Крім політичної підтримки, Туреччина забезпечила Азербайджан військовою технікою, зокрема, сучасними дронами для нанесення ударів і навіть, як стверджують численні вже джерела, живою силою.

Що стосується Лівії, то в листопаді 2019 року Туреччина і уряд національної згоди Лівії підписали меморандум про співпрацю, зокрема у військовій сфері. Інший документ розширив морські кордони Туреччини до узбережжя Дерни і Тобрука. Ердоган схвалив його 26 грудня і того ж дня заявив, що в січні він звернеться до парламенту по дозвіл ввести війська до Лівії. Це сталося на тлі громадянської війни і наступу в Тріполі військ фельдмаршала Хафтара, якого підтримував суперник уряду національної згоди в боротьбі за владу в країні — Палата представників.

З весни 2019 року Туреччина посилила підтримку сил, лояльних до уряду національної згоди. Турецьке керівництво надало їм військову техніку, безпілотні літальні апарати, а, за даними Лівійської національної армії Х. Хафтара, у Лівії діяли турецькі військові радники. 27 грудня уряд Фаїза Сараджа звернувся до Туреччини з офіційним проханням про військову допомогу.

5 січня 2020 року Ердоган заявив, що турецькі військові прямують до Лівії.

9 грудня того ж року офіційний представник Лівійської національної армії Ахмед аль-Місмарі заявив, що "ніхто не оголосив про припинення битви" між їхніми військами і Туреччиною, і що припинення вогню між військами Хафтара і формуваннями Уряду національної згоди було досягнуто "з поваги до зусиль міжнародного співтовариства, дружніх країн і прагнення лівійців покласти край війні". Аль-Місмарі зазначив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган "ніколи не припиняв відправляти зброю до Лівії".

22 грудня турецький парламент продовжив перебування військових у Лівії ще на 18 місяців, незважаючи на оголошене в жовтні за посередництва ООН припинення вогню.

Раніше Фокус писав, що Ердоган публічно дав ляпаса маленькому хлопчикові, який не поцілував йому руку.