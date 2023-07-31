Круизный лайнер с россиянами снова зашел в порт Батуми, его встретили протестами (видео)

Во время протестов митингующие забросали автобус с россиянами бутылками и яйцами, а один из туристов после слов "я русский, я горжусь этим" спровоцировал драку. В результате беспорядков местная полиция задержала по меньшей мере 23 человека, по данным СМИ среди них есть украинка.

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Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами 31 июля снова прибыл в грузинский порт Батуми, где его в очередной раз встретила новая акция протеста. Об этом сообщает издание "Эха Кавказа".

По данным российских СМИ, после волны митингов указанный лайнер больше не будет заходить в грузинский порт.

С самого утра в порту собрались студенты, оппозиционеры и гражданские активисты.

По прибытии лайнера Astoria Grande, российские туристы сели в автобус, чтобы, вероятно, отправиться в город, однако его забросали бутылками и яйцами.

Также один из российских туристов из лайнера во время акции протеста громко крикнул "я — русский, я этим горжусь", чем спровоцировал драку.

По состоянию на 16.00, 31 июля местной полицией были задержаны 23 человека. Об этом сообщило МВД Грузии, передает издание " Эхо Кавказа ".

Задержанные обвиняются в мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Кроме того, полицейские задержали украинку, пришедшую на акцию протеста.

Один из лидеров грузинской оппозиции Ираклий Купрадзе отметил, что у гражданки Украины забрали телефон и не разрешают никому позвонить.

Отмечается, что пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко отметил, что ведомство проверяет информацию о задержании украинки.

Отмечается, что президентка Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие в Батуми лайнера Astoria Grande из российского Сочи "провокацией, в то время как президент РФ Путин блокирует свободное судоходство в Черном море", ведь "безопасность Черного моря жизненно важна для Украины, Грузии и Евросоюза".

"Гордимся тем, что наш народ мирно протестует против последней российской провокации — российского круизного лайнера, входящего в грузинский порт Батуми", — заявила она.

С чего все началось?

Известно, что 27 июля круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту прибыл в Батуми, однако покинул порт после акции протеста представителей оппозиционных партий Грузии. На борту находились 800 пассажиров. Большинство из них граждане РФ. Лайнер совершает круиз по маршруту Сочи – Трабзон – Батуми – Амасра – Стамбул – Сочи.

По информации СМИ, причиной протестов стали заявления некоторых туристов. В разговоре с журналистами грузинского телеканала Мтавари Архи, россияне, сошедшие с трапа круизного лайнера, сообщили, что "освободили Абхазию от грузин".

"Они просили, вы же на них с танками пошли. Я была в Абхазии и видела все дома без окон. Потому что все от вас были разбиты. Россия Абхазии помогла", — сказала в разговоре с журналистами одна из пассажирок лайнера. Видео опубликовали в новостном Telegram-канале "Батумчик".

Также некоторые пассажиры лайнера признались журналистам, что посещали Абхазию, что является нарушением грузинского законодательства.

Акции протеста прошли в Тбилиси и Батуми. Участники митингов развернули плакаты "Россия лишает нас нашего отечества, жизни и будущего", "ни политике обрусения", "правительство Грузии не сможет сделать из грузинского народа россиян". В СМИ также сообщают, что в Тбилиси несколько общественных активистов сожгли российский флаг у здания парламента.

После этого 28 июля лайнер снова прибыл в Батуми, поэтому жители города собрались у судна и скандировали "Русский корабль, иди на **й" и "Абхазия – это Грузия".

Уже через час после протеста лайнер Astoria Grande покинул порт.

Напомним, что утром 27 июля круизный лайнер Astoria Grande с прибывшими в Батуми российскими туристами на борту покинул порт после акции протеста представителей оппозиционных партий Грузии.

Отметим, что в издании Тбилисская неделя со ссылкой на Агентство морского транспорта Грузии, круизный лайнер ASTORIA GRANDE зарегистрирован на Сейшельских островах от имени компании Goodwin Shipping Limited, он не подпадает под международные санкции. Он выполняет обычный коммерческий рейс

Ранее, 4 июля, Фокус писал, что находящаяся под санкциями грузинская авиакомпания Georgian Airways запускает для россиян транзитные рейсы — из Москвы в Ниццу через Тбилиси.