В обход санкций: Georgian Airways поможет россиянам добираться до Ниццы (скриншот)

На сайте грузинского авиаперевозчика Georgian Airways еще можно забронировать или купить билет, но осталось всего 7 непроданных.

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Грузинская авиакомпания Georgian Airways, находящаяся под санкциями Украины, запускает для россиян транзитные рейсы – из Москвы в Ниццу через Тбилиси, сообщает Аpsny.

Как сообщается на сайте авиаперевозчика, транзитный рейс до Лазурного побережья с одной пересадкой начнет курсировать с 5 июля. Рейсы с часовой пересадкой в Тбилиси будут летать во Францию дважды в неделю – в среду и субботу.

Стоимость билетов на ближайший рейс составляет 446 долларов. Всего путь из российской столицы в Ниццу будет занимать 8 с половиной часов. Состоянием на 4 июля 21:51 осталось всего 7 непроданных билетов по цене 534,80 долларов.

Авиаперевозчик Georgian Airways продает билеты на рейс Москва - Ницца Фото: Georgian Airways

Рейс Москва – Ницца будет осуществлять самолет Boeing 737, который, в зависимости от модификации может взять на борт от 103 до 189 человек.

Накануне Georgian Airways увеличила количество ежедневных прямых рейсов между Москвой и Тбилиси. Теперь ежедневно курсирует 11 самолетов.

Известно, что председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что санкции введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против авиакомпании Georgian Airways и ее основателя Тамаза Гаиашвили из-за возобновления полетов в Россию, являются "несправедливыми". Но президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот местной авиакомпании Georgian Airways.

25 мая Фокус сообщал о том, что Грузия запускает для россиян авиарейсы в Европу. Флагманский авиаперевозчик Грузии Georgian Airways запускает для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу. Конечными пунктами рейсов станут Милан, Париж, Вена, Ларнаки и Салоники.

Напомним, 19 мая возобновления авиасообщения с Российской Федерацией стало причиной драки между депутатами в парламенте Грузии. Депутат партии "Силы народа" Ираклий Берая набросился с кулаками на представителя оппозиционной политической силы "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе.